FOTO, VIDEO: Rychmburk letos láká na historii pivovarnictví v Pardubickém kraji

Brány hradu Rychmburk se v pátek 19. května otevřely po zimní pauze opět veřejnosti. Na hradě přibyly nové expozice, a to o pivovarnictví, útrpném právu či koupelně domácnosti správce hradu. Od svého otevření veřejnosti v roce 2021 se hrad navrací do své historické podoby, do té doby sloužil jako domov důchodců.

Třetí sezóna na hradě Rychmburk začala. | Video: Michal Žampach