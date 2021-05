Půl osmé ráno a k Mateřské škole v Horním Újezdu u Litomyšle se sjíždějí rodiče s dětmi. Po více než 60 dnech se mohou do školky vrátit všechny děti, bez testů a taky bez roušek. Radost veliká.

Děti se dnes vrátily do škol a do školek | Video: Deník/Iveta Nádvorníková

„Mám dvě roušky, paní učitelko,“ říká zvesela malá Viktorka, jen co vkročí do školkové šatny. Holčička s dvěma culíky se za dětmi moc těšila. „A nejvíc na hračky,“ tvrdí Viktorka a ve třídě včeliček se hned dává do kreslení obrázků pro maminku a babičku.