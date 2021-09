„Jako kdybychom si tady hráli pod okny,“ řekl Karel Holas. Vzpomínek na rodné město má spoustu a stále se sem vrací za rodinou. „Tady jsme dělali tolik pěkných věcí,“ smál se František Černý. V publiku stál a tleskal i starosta Moravské Třebové Miloš Mička, ten chodil s Karlem Holasem do školy. Kamarádů a spolužáků měli oba frontmani Čechomoru v publiku vícero.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.