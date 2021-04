Také v Deštném v Orlických horách jindy bojují spíš s nedostatkem sněhu. Letos s pandemií. Přestože letošní zimní sezonu si lyžaři kvůli ní vůbec nemohli vychutnat, trvala jen krátkých devět prosincových dní, počasí především teď na jaře lyžování stále přeje. Ve zdejším skiareálu v Deštném v Orlických horách by se lyžovat stále mohlo. Přírodního sněhu tu mají oproti jiným letům dostatek i v polovině dubna. Někteří lyžaři si tak zimní radovánky užívají alespoň díky skialpinistickému vybavení.

„Letos bychom určitě jeli naplno minimálně do Velikonoc. Kdyby bylo otevřeno, lidé si lyžování mohli užít. Zároveň bychom mohli dohnat nepovedené zahájení sezony v prosinci, kdy zase paradoxně bylo sněhu velice málo. Na tržbách bychom ale v dubnu už nic nedohonili. Lidé v dubnu tolik lyžovat nejezdí,“ uvedl ředitel deštenského skiareálu Petr Prouza.

Také v Říčkách počasí v prosinci rozjezdu sezony příliš nakloněné nebylo. 19. prosince se otevřela pouze jedna sjezdovka, další se připravovala. Ale nakonec se lyžařů nedočkala, vládní opatření vystavila lyžařským areálům stopku. K jejich smůle i proto, že v následujících měsících do Orlických hor dorazila skutečně ta pravá zima s bohatou sněhovou nadílkou. A ve vyšších polohách se drží stále.

"Dřív to asi obvyklé bylo, poslední roky ale v tomto období už ne. Perfektní zima byla před dvěma lety, napadla spousta přírodního sněhu. V Říčkách ho mohlo být tak metr třicet, ale nastoupilo teplé jaro a zase slézal dřív dolů. Letos je to výjimečné, je tu dost sněhu na to, aby se stále dalo jezdit. Pokud by byl zájem lidí, myslím si, že by středisko bylo ještě v provozu. Ale je to věc, kterou nikdo z nás nemohl ovlivnit," povzdechl si Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který areál provozuje.

Skirareály v Orlických horách i v Krkonoších mají za sebou kvůli protiepidemickým opatřením katastrofální sezonu. S nimi i další místní podnikatelé. "Ztráty půjdou do vyšších milionů korun. Díky tomu, že jsme větší areál a proto stabilnější, tak to nějak zvládneme, ale bude to rozhodně hodně náročné," doplnil ředitel skiareálu v Deštném.



Situace nezasáhne jen provozovatele lanovek a vleků. "Protiepidemická opatření se opravdu neblaze dotýkají celé oblasti cestovního ruchu v našem kraji, který patří k nejnavštěvovanějším regionům v zemi. I proto intenzivně jednáme s jednotlivými aktéry v turistickém ruchu a snažíme se maximálně pomoci," uvedla náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová.