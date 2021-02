I tohoto horského resortu se dotkla nová přísnější nařízení vlády, která začala platit v sobotu. Stopnout muselo už i lanovou dráhu Sněžník, která sloužila jen pro pěší. Pro nařízení vlády tu pochopení nemají.

„Už nemáme možnost vyvézt rodinu, která se chce společně projít na čerstvém vzduchu nebo běžkaře, který uvažuje zdravě a racionálně, chce vypadnout z nákupních center, měst a žít normálně. Naše středisko nemá možnost provozovat to, co od začátku dávalo smysl, vyvézt lidi do přírody,“ konstatoval šéf marketingu Tomáš Drápal a dodal:

„Přitom návštěvnost areálu zdaleka nedosahovala toho, na co jsme byli zvyklí, návštěvníků je až desetkrát méně. Bylo naprosto bez problémů dodržet všechna opatření nebo doporučení. Byl to vyloženě zbytečný krok.“ Hotel je do odvolání uzavřen, lidi na „služebních cestách“ neubytovával. „Služební cesty na horách neprobíhají, na hory se nejede pracovat. Pokud to ovšem není firemní akce, které jsou teď samozřejmě také zakázané. V tuto chvíli máme hotel zcela vypnutý a neubytováváme nikoho,“ uvedl manažer. Ztráty horského střediska po letošní zimě budou obrovské.

„Je to jako všude jinde, jedna velká tragedie,“ komentoval situaci Tomáš Drápal.

Lidé si cestu do hor najdou

Na parkovištích v Dolní Moravě je patrný nový fenomén, stojí na nich řada karavanů. Kdo ke svému životu potřebuje pohyb a přírodu, cestu za nimi si najde. Ubytovat se může i v soukromí.

„Vládní opatření dodržujeme. Neposkytujeme ubytování, ale krátkodobý pronájem bytu,“ vysvětluje spolumajitelka horského objektu na Králicku. Apartmány mají vlastní vchod, rekreanti se v uzavřeném prostoru vůbec nepotkávají. I tady nepovažují nařízení vlády za smysluplné.

„Omezovat pohyb lidí v přírodě, na horách, je od naši vlády naprostý krok mimo. Myslím, ze Babiš, Blatný, Hamáček a Havlíček už jen sedí v grafech a číslech a vůbec nevnímají lidi. Protože jinak nechápu, jak to, že není omezen vstup do městské hromadné dopravy nebo nákupních center,“ namítá podnikatelka. Lidé k návštěvě hor nijak nepobízí, neinzeruje. Hlásí se sami.