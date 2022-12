Dělníci navezli na nový nadchod deset barelů na vodu a začali je hned ráno napouštět vodu. Celkem tak lávku zatížili zhruba deseti tunami a odborníci z Kloknerova ústavu pomocí speciálních čidel sledovali, co to s nadchodem udělá.

„Zátěžová zkouška probíhá tak, že se změří most před zatížením, pak se umístí zkušební zatížení a po určitou dobu se nechává ustát. Principem zkoušky je ověřit, že se konstrukce chová pružně. To znamená, že se téměř vrátí do původní polohy. Druhý parametr je, že se kontroluje shoda se statickým výpočtem,“ přiblížil zátěžovou zkoušku Petr Bouška, zástupce ředitele Kloknerova ústavu ČVUT Praha.

Experti měří zatížení tzv. totální stanicí, která je velmi přesná. „Zajišťujeme měření s určitou nejistotou. Ta dosahuje v tomto případě dvě desetiny milimetru,“ řekl Bouška.

Moderní nadchod přes průtah Litomyšle je zatím pro veřejnost uzavřený. Lidé se na něj poprvé podívají ve středu odpoledne. Na vybudování nového nadchodu za 45 milionů korun Litomyšl získala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. K dalšímu navyšování nákladů na výstavbu projektu v jeho průběhu nedošlo.