Společný fotbalový stadion v Opatovicích nad Labem pro kluby z Hradce Králové a Pardubic? Dobrý nápad, nebo šílenost? Ve vzájemné symbióze letitých rivalů se nedávno zhlédl náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha, jenž by se nebránil oprášení už kdysi vymyšleného projektu - vystavět jednu multifunkční arénu, kterou by svorně sdíleli oba východočeští soupeři.

Bláhovi do karet hraje fakt, že „votroci“ i „perníkáři“ čekají na svůj svatostánek desítky let. A v první řadě jde také o finanční hledisko - uspoří se.

„Jedna z možností by byla postavit nový stadion na zelené louce mezi Hradcem a Pardubicemi. Třeba v Opatovicích. Ale je otázkou, jak by se na to tvářili jak zástupci Pardubic, tak i samotní fanoušci a hráči,“ uvedl Jiří Bláha.

A tady hradecký radní tvrdě narazil. Zástupci obou klubů, které v současnosti hrají druhou nejvyšší soutěž, to vidí jako nesmysl. Podobně se vyjádřil i pardubický primátor Martin Charvát. V sousedním městě jsou totiž s realizací nové arény o něco dál než v Hradci.

Pavel Kohout, starosta Opatovic:

„Naše obec je polohově mezi dvěma krajskými městy, takže by něco takového bylo ideální. A to i z pohledu sdílených nákladů obou měst či z dobré dopravní dostupnosti. Plocha pro takový stadion, kde by se třeba mohla mihnout i Chelsea, by se u nás určitě našla. Já bych to určitě bral."

V otázce jedné arény pro dva rivaly je však smířlivější hradecký primátor Alexandr Hrabálek. „Z pohledu investičních a následně i provozních nákladů to je asi efektivnější řešení, než dva stadiony, každý za stovky milionů hrazený zvlášť z rozpočtů krajských měst,“ uvedl hradecký primátor.

Podle něj však u nás bohužel nejsou lidi tolik zvyklí cestovat za běžnými nebo kulturními zážitky a všechnu zábavu chtějí mít takříkajíc „za rohem“. „V tomto případě se nemůžeme srovnávat s Milánem, který by si naopak dva nebo tři stadiony klidně mohl dovolit,“ dodal Alexandr Hrabálek a s úsměvem a nadsázkou poukázal i na další aspekty spojení nesmiřitelných rivalů.

Boj o barvu sedaček

„Asi největší obavy bych měl, jak by se kluby z Hradce a Pardubic dohodly na výzdobě stadionu. My bychom samozřejmě trvali na tom, aby sedačky byly v černobílých barvách. Na druhou stranu, bavíme-li se o společném stadionu třeba v Opatovicích nad Labem, zbytkové teplo z elektrárny by mohlo vytápět nejen trávník, ale i sedačky diváků,“ uvedl s úsměvem hradecký primátor a s velkou dávkou nadsázky ještě do celé idey zakomponoval další subjekty: „Pokud by součástí areálu byl ještě Disneyland a Ikea, mohla by se z klasického druholigového utkání stát nedělní rodinná událost a fanoušci by pak za svým klubem byli ochotni jezdit i desítky kilometrů.“

Kdo by na to jezdil?

Podobná vize se však vůbec nezamlouvá pardubickému primátorovi Martinu Charvátovi.

„To nemá hlavu ani patu. Není zbytečné stavět pro opatovické fanoušky stadion z peněz Hradce a Pardubic? To je jako kdyby jste chtěl uprostřed Prahy postavit jeden stadion pro Spartu a Slavii,“ nechal se slyšet pardubický primátor, který si také nedovede představit, že by do Opatovic jezdili fanoušci auty či vlaky.

O něco sdílnější však byla jeho náměstkyně zodpovědná za investice Helena Dvořáčková.

Ta uvedla, že Pardubice v této rovině teoretizovaly zhruba před šesti lety. „Hradubický sportovní areál by byl teritoriálně zajímavý. A to včetně sdílených nákladů. To ale uvádím bez toho, aniž by existoval model financování provozu a řízení využívání takovéhoto areálu. Nicméně rada města Pardubic již za funkčního období primátorky Štěpánky Fraňkové dala přednost existenci areálu na původním místě v centru Pardubic,“ uvedla Helena Dvořáčková.

Sportovci ctí tradice

Zelenou by Hradubickému projektu nedali ani samotní sportovci. „Nepřipadá mi to jako dobrý nápad. Rivalita mezi oběma kluby je velká, neumím si moc představit, jak by sdílení stadionu fungovalo prakticky. Vím, že v zahraničí takové případy jsou, ale většinou jde o dva kluby z jednoho města,“ připomněl výkonný ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou fakt, že na jednom stadionu hrají například milánské kluby Inter a AC nebo římské Lazio a AS.

Jiřího Sabou doplnil i jeho „podřízený“ - záložník „votroků“ Adam Vlkanova: „Nemám nic proti Pardubicím, ale společný stadion podle mě nemá smysl. Pardubice si chtějí postavit svůj a my taky. Chceme hrát na tradičním místě - hlavně aby už tady ten stadion stál.“

Odmítavě se k případné stavbě sdílené arény postavil i sportovní manažer a místopředseda představenstva FK Pardubice Vít Zavřel: „Vůbec nechápu, že by někdo měl řešit společný stadion v Opatovicích. To by byl krok zpátky. My o to rozhodně nemáme zájem. Chceme dělat fotbal pro lidi, kteří by měli mít nějaký servis. Nevím, kdo jezdil na fotbal do Opatovic. Za mě je to nesmysl.“