Hlavní hrdina Vincek se v Pardubicích neplánovaně zdrží přes noc při své cestě z Prahy na chalupu, kde na něj čekají kamarádi. „Inspirací byl zážitek, jenž se režisérovi stal na pardubickém autobusovém nádraží a který zůstal obtisknut i v jedné scéně filmu. Kolem této zkušenosti dostavěl zbytek pardubické dějové linky,“ popsal producent Ondřej Lukeš. V Pardubicích se tak odehraje zhruba polovina snímku, v němž bude hlavní hrdina při svých toulkách hledat cestu ke svému dospělému já. Premiéru budou moci diváci zhlédnout příští léto.

„Snímek je celovečerním debutem studenta Katedry dokumentární tvorby FAMU Alberta Hospodářského, který k filmu napsal scénář a sám ho režíruje. A ačkoliv studuje katedru dokumentu, film je hraný,“ popsal Lukeš. Štáb si pro své natáčení vybral například Bubeníkovy sady, autobusové nádraží nebo Automatické mlýny.

Podívejte se v další fotogaleriii na pardubické natáčení filmu Jan Palach:

Od neděle až do konce příštího týdne kamery obsadí Bubeníkovy sady a okolní ulice. Štáb má povolení zabrat Bulharskou, Štrossovu a Polskou ulici a také ulici U Kostelíčka. V pátek budou filmaři v Bubeníkových sadech a okolních ulicích natáčet pozdě v noci. „Jde o noční natáčení. Hluk žádný produkovat nebudou,“ informovala tajemnice prvního pardubického obvodu Gabriela Křížková.

Velkým filmovým počinem natáčeným v posledních letech v Pardubicích byl také Jan Palach. Tam ale přirozeně Pardubice přiznané nebyly. Že se scény, které se odehrávají na Václavském náměstí, ve skutečnosti natáčely v Pardubicích na náměstí Pernštýnském, odhalily jen železné cvoky v dlažbě vymezující parkovací stání. Část náměstí byla při natáčení obklopena zeleným pozadím, na které počítače domalovaly Prahu v srpnu 1968 a roku 1969. Sochu svatého Václava si filmaři na místě vybudovali sami. Že byl kamenný sokl ze dřeva, ve filmu poznat nebylo.

Do 23. hodiny štáb natočí scénu, v níž herec dvakrát vykřikne jednu větu. „Následně se přesuneme do samotného parku, kde už nikdo nemluví ani nekřičí, a tam bychom potřebovali být až do svítání. Celý štáb bude upozorněn na nutnost dodržování nočního klidu a také předem rozházíme letáky s našimi kontakty do všech schránek v Bulharské ulici,“ přislíbili filmaři.

Za filmem stojí společnost nutprodukce, která má za sebou úspěšné počiny jako například Hořící keř či Pustina. Producentem je Pardubák Lukáš Kokeš a Tomáš Hrubý. Scénář filmu získal už loni od Filmové nadace cenu v kategorii Hvězda zítřka za nejlepší scénář do 33 let. „V hlavní roli se představí Vincent Hospodářský, režisérův bratr, pro kterého je to první filmová role v životě. Dále budou ve filmu účinkovat například Tereza Dočkalová, Milan Mikulčík, Matěj Nechvátal nebo Judit Bárdos," dodal Lukeš.

Filmaři nezavítají do Pardubic poprvé. V nedávné době se v Pardubicích natáčela třeba komedie Karla Janáka LOVEní, v níž si zahrál například Jakub Prachař, Veronika Žilková nebo Ester Geislerová. Filmovou kulisou se tak stala třeba třída Míru a další ulice, závodiště, zámek, místní bary a také Kunětická hora.

„Film se natáčel úplně celý v Pardubicích, od prvního do posledního záběru, v ulicích, domech, bytech, kavárnách, na závodišti a podobně,“ připomněl Lukáš Vedral z Bontonfilmu. Pro natáčení tvůrci hledali malé, hezké a útulné město, což Pardubice prý jasně splnily.