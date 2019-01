Východní Čechy - I když to v obchodech není znát, výkupní cena mléka od dubna stále klesá a zemědělci, kteří je produkují, se dostávají do vážných potíží. Může za to ruské embargo, ale i obchodníci a laxní úředníci.

Několik tisícovek zemědělců z různých evropských zemí dnes paralyzovalo okolí evropských institucí v Bruselu. | Foto: ČTK/ZUMA

Situace se dotýká také východočeských zemědělců. Výkupní cena mléka je meziročně o čtvrtinu nižší a v srpnu prolomila hranici sedmi korun za litr. Do toho, aby výkupní cena litru mléka alespoň odpovídala výrobním nákladům, chybí více než koruna.

Vedle embarga na dovoz mléčných výrobků, které Rusko vyhlásilo loni v létě jako odpověď na západní sankce, situaci zhoršilo i zrušení unijních kvót na výrobu mléka a pokles poptávky. Situace je špatná v celé unii.

Ohroženo je mléko, krávy i kvalita půdy

Vyhlídky na zlepšení situace jsou mírně řečeno nejisté a zemědělci varují, že může přijít krize, která ohrozí nejen produkci mléka, ale i chov dojnic, pracovní místa a kvalitu půdy, kterou nebude čím hnojit.



„Podobná situace se dala předpokládat, jenže na ministerstvu zemědělství měli pořád dost času. Mrzí nás to," posteskla si ředitelka Agrární komory Pardubického kraje Vanda Rektorisová. Podle ní hrozí, že někteří zemědělci situaci ekonomicky nezvládnou a živočišné výroby se zbaví.



Pomoc se sice připravuje, ale jednak bude pouze v řádu desetihaléřů, takže cenu zemědělcům nedorovná, jednak se proces přípravy povleče ještě dlouho. Peníze tak budou až v příštím roce.

Příprava je těžkopádná

Podle Agrární komory by pomoc měla jít ze dvou zdrojů – z dotačního programu Národní kvalita, který by zohledňoval kvalitu mléka, a z programu, který hodnotí kvalitu péče o zvířata.



„Jenže příprava dotací je těžkopádná, a navíc se zemědělci v dotacích musejí orientovat, aby věděli, o co mají žádat, a to může být zvláště u menších farmářů problém," upozornila Vanda Rektorisová. Dodala, že Česko bylo dosud ve výrobě mléka soběstačné, ale to by se mohlo změnit.



Ve východních Čechách podle Agrární komory zatím masivní vybíjení stád nehrozí. Některé zemědělské podniky si mléko zpracovávají samy, jiné drží nad vodou zisky z bioplynových stanic.

Demonstrovali v Bruselu

Na zvláštní přístup obchodníků doplácejí také spotřebitelé, kteří za mléčné výrobky platí zbytečně mnoho. „Já upřednostňuji mléko v lahvi, a když v obchodě za litr platím pětadvacet korun, je to zvláštní," podotkla Vanda Rektorisová.



I když zemědělci v Česku zatím k protestním akcím nepřistoupili, v Bruselu byla včera situace jiná. Několik tisícovek evropských zemědělců dokázalo paralyzovat okolí evropských institucí v Bruselu a žádalo spuštění krizového programu. Z východních Čech se demonstrace zúčastnil například ředitel mlékařského družstva Viamilk Pavel Lhoták.

Kdo za to může?

Ruské embargo způsobilo tuzemským výrobcům a exportérům mléka přímou finanční ztrátu ve výši miliardy korun. Agrární komora spolu s Potravinářskou komorou proto požaduje od Evropské unie i českého ministerstva zemědělství větší finanční podporu, ale i podporu exportu mléčných produktů do zemí mimo Evropskou unii. Za pokles cen mléka a mléčných výrobků podle potravinářů nesou vinu i obchodní řetězce, které chtějí od mlékáren a zemědělců co nejnižší cenu. Řetězce se hájí, že také snižují prodejní ceny. Navíc podle nich mají větší vliv na výkupní cenu mléka zpracovatelé.