Podle čtenářů Deníku čtvrteční debatu na ČT1 ovládl Miloš Zeman. Psycholog, vizážistka a další experti se na ni ale podívali z jiného úhlu

Kdo s koho. Ve čtvrteční televizní debatě obou kandidátů na prezidenta na ČT1 byl podle čtenářů Deníku jednoznačně lepší Miloš Zeman.

Rozhodli o tom v anketě na webových stránkách našeho listu. Podle včerejšího stavu ankety v 17 hodin z 581 hlasujících čtenářů z celých východních Čech zvítězil Zeman pro 340 čtenářů, Karel Schwarzenberg získal jen 241 „kliků".



Podle ohlasů mediálních odborníků přitom debata jednoznačného vítěze neměla, byla prý vyrovnaná.

Veřejnost si však evidentně myslí něco jiného, ostatně zajímavý vývoj nabraly i kurzové sázky na vítěze druhého kola prezidentské volby. Zatímco ještě ve čtvrtek jasně favorizovaly Schwarzenberga s kurzem zhruba 1,5:1 oproti kurzu na Zemana kolem 2,2:1, v pátek už se kurzy výrazně sblížily. Na Schwarzenberga činí 1,7:1 a na Zemana 2:1.



Důvodem je vedle velkého objemu sázek na Zemana právě čtvrteční televizní debata. „Schwarzenberg byl pasivnější a Zeman si tak mohl ten televizní prostor uchvátit pro sebe," řekl mluvčí Tipsportu Lubomír Ježek.



Televizní duel sledovalo 1,32 milionu diváků. Debata vládla obrazovkám i v řadě hospod, zastínila dokonce populární sport nebo seriály.

OČIMA POLITOLOGA

Bylo to zahřívací kolo, jemuž chyběl spád

První velký televizní duel Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana, k němuž došlo ve čtvrtek večer v České televizi, neměl svého jasného vítěze. Přirovnal bych jej k začátku složitého obchodního jednání, kdy si oba partneři pochválí oblek nebo zeptají se, jak se mají děti. Nicméně i zdánlivě nenucenou konverzaci tu a tam prokládají záměrně formulovanými dotazy, které se už toho druhého dotýkají. Oba totiž dobře vědí, že tu nejsou jen kvůli tomu, aby si dali oběd. Nicméně volí zatím vyčkávací taktiku. Vědí, že duel nemá jen jedno kolo, a nechtějí se proto rychle pustit do šarvátky, která by je hned na začátku vysílila. Klima prvního duelu pochopitelně ovlivnila skutečnost, že už to není mnohohlavá debata. Nicméně teprve až v jejím závěru to trochu začalo „odsejpat". Je ale jasné, že v dalších debatách budou muset oba kandidáti více přidat na razanci a mnohem více se vzájemně vymezit. Pokud se budou této konfrontaci vyhýbat, je úlohou moderátora je do této polohy dostat. Oba musí ven s jasnými argumenty. Jiří Štefek, Vrchlabí

OČIMA VIZÁŽISTKY

Silné ego jednoho se pře s jistotou druhého

Pokud se zaměříme na pouhý fyzický vzhled obou kandidátů, pak by Miloš Zeman potřeboval nový střih vlasů a Karla Schwarzenberga by zjemnila úprava obočí. Ve výběru oblečení neudělal ani jeden z nich hrubou chybu. Podíváme-li se ovšem na vzhled z pohledu celostní vizážistiky, rozkrývají se další informace. Rudá široká kravata pana Zemana v kontrastu s bílou košilí hlásá – JÁ jsem ten, co tu všechno řídí a o všem rozhoduje, ostatní nemáte šanci. Dokonale tak svým oblečením definoval sílu svého ega. Pan Schwarzenberg zvolil tradičně motýlka, který z mého pohledu symbolizuje vzlet a nekonečno, v kombinaci temně modré barvy s puntíky jemnost, vstřícnou komunikaci a pocit jistoty. Kdybychom se na oba podívali ještě z pohledu orientální diagnostiky a psychologie vzhledu, byly by to tesknější písně, zvláště ta jedna by byla velmi neradostná. Osobně bych si nevybrala ani jednoho z nich, nicméně cítím, že bychom si už zasloužili posun od „zemanství" ke „šlechetnosti". Takového kandidáta však zatím nemáme. Světlana Čiberová, Pardubice

OČIMA PSYCHOLOGA

Eklhaftní muž z lidu versus dromolící kníže

Prezidentská volba se stala medializovanou událostí, která přitáhla velký zájem veřejnosti. Ale mám pocit, že vznikla jakási romantizující představa o králi či aristokratovi, který díky tomu, že si ho volíme sami, bude moci mluvit do všeho, poslat za mříže každého lumpa a odměnit každého, kdo si to zaslouží. Vidím na univerzitě, jak studenti masírují veřejné mínění pro Karla Schwarzenberga. Hlavně z reprezentativních důvodů a nezatížené minulosti je však Schwarzenberg vnímán pozitivněji než Miloš Zeman. Nevadí ani jeho modrá krev, kterou se minulý režim neúspěšně snažil zhanobit, ba spíše naopak. Zeman je zase jako znamenitý populista brán jako ten pravý, kdo konečně vyřeší všechny problémy. Hlavně pro venkov s jeho jednodušším způsobem života je čitelnost Zemanových sloganů lepší než Schwarzenbergovo drmolení. Zeman zkrátka pije vodku a pivo a to je jejich člověk. Schwarzenberg je naproti tomu atraktivní muž s osobním kouzlem, které jeho protivníkovi naopak chybí, ten na mnohé působí spíše eklhaftně. Jan Lašek, Hradec Králové

OČIMA ODBORNÍKA NA REKLAMU

Žádná Amerika. U nás debaty nerozhodnou

První televizní prezidentský duel nepřinesl z hlediska komunikačních schopností kandidátů ani jedno překvapení. Žádná speciální gesta, žádné speciální změny rétoriky a žádná témata, ke kterým by se již dříve prezidentští kandidáti nevyjádřili. Oba působili poměrně unaveným dojmem a chvílemi byla diskuse přes obrovskou snahu moderátora zdlouhavá až chvílemi nudná. Miloš Zeman se pouštěl do svých obvyklých dlouhých komentářů a bonmotů, které se však mnohdy zdály až arogantní a nepříliš vhodné. Především výpady vůči moderátoru Václavu Moravcovi si mohl odpustit. Naproti tomu Karel Schwarzenberg reagoval v krátkých větách a bylo na něm vidět, že se těší, až to všechno skončí. Do svého rivala se nepouštěl a až příliš trpělivě přecházel jeho výpady vůči vládě i své osobě. Ten, kdo čekal, že prezidentský duel bude podobně emotivní jako nedávné prezidentské televizní duely v USA, musel být hluboce zklamán. První české prezidentské volby určitě diskusní pořady v televizi nerozhodnou. Tomáš Zdechovský, Třebechovice p. Orebem

Pro a proti. Z diskuze čtenářů na webu Deníku

• Já jsem Karla Schwarzenberga volila a opět mu dám hlas. V televizní debatě byl jednička, kam se na něj užvaněnej Miloš Zeman hrabal. Proti Zemanovi má přehled. čtenář

• Já bych tam dosadil oba! Když Kája usne, vezme to Milouš, a když bude Milouš v becherovkovém delíriu, zaskočí Kája. Pavel

• Co je platné, že pan kníže je příjemný, milý a chytrý člověk, ale co se týče přehledu, vyjadřování a pohotovosti, na Zemana zdaleka nemá. I když byl pan kníže v duelu mohutně podporován Pražany, Zeman zachoval klid a bohužel byl lepší. Věra Š.

• Podle mě byl v debatě lepší Schwarzenberg. Zeman je jen ubohej žvanil, kterej poučuje a mentoruje. anonym

• Kája nebyl vůbec schopnej pořádně reagovat. Zeman mě překvapil svojí pohotovostí, přehledem a vzdělaností. Pak to ještě pan kníže dodělal Benešovejma dekretama. Petr Volák

• Stručné odpovědi má Schwarzenberg jen proto, že se neumí pořádně česky vyjadřovat a nikdo mu nerozumí. prezident

• Karel Schwarzenberg jasně prokázal, že se nesníží k tomu, aby lacině útočil. Naopak perfektně s nadhledem a vtipem odrážel Zemanovy pokusy o útok. Nechci za prezidenta člověka, který je s Klausem na jedné lodi a který se chová jako hulvát s narcistickými projevy. Havel by Klause strčil do rukávu. michal