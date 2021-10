Dostihy jsou specifické i v tom směru, že nejvíce tiketů milovníci lehčího hazardu podají až těsně před závodem. Sázkaři rádi využívají ty nejčerstvější informace. Od roku 2017 lidé mohou sázet i přes internet. Do té doby držela monopol jediná společnost Betino přímo na pardubickém závodišti. „Novela loterijního zákona otevřela dostihy i firmám specializujícím se na domácím trhu na sportovní sázky,“ řekla mluvčí společnosti Chance Markéta Světlíková.

Největší zájem o tradiční dostih byl, když se v sedle některého z koní účastnil závodu legendární žokej Josef Váňa. „Pohledem sázkové společnosti byly dostihy obecně více popularizované a jejich propagace přitáhla i klasické sportovní sázkaře," sdělila mluvčí společnosti Sazka Veronika Diamantová. I proto se jméno Josefa Váni staršího ve vypsaných sázkách objevuje i nyní. I když žokej už Velkou pardubickou nejezdí. Lidé totiž mohou sázet třeba na to, který kůň trenéra Váni bude nejlépe umístěný.

Vloni se dostih uskutečnil bez diváků, to sázková čísla výrazně ovlivnilo. Ale například v roce 2019 během prestižního dostihového víkendu fanoušci koní prosázeli 14 milionů korun. „Na samotnou Velkou pardubickou lidé vsadili 8,5 milionu korun a více než půl milionu korun si vsadili přímo na závodišti,“ uvedl mluvčí sázkové společnosti Tipsport Jiří Hadrava.

Na hlavní závod dne lidé vsadili celkem sedm milionů. „Jeden ze sázkařů například vsadil 60 tisíc korun na umístění Evžena do druhého místa a díky kursu 2,75:1 získal výhru 265 tisíc korun,“ sdělil mluvčí společnosti Fortuna Petr Šrain. I další sázkaři měli šťastnou ruku. „Na vítězství Talenta jsme přijali 326 tiketů, nejvyšší sázka činila pět tisíc korun, výhra při kursu 24:1 dosáhla na 120 tisíc korun,“ dodal Šrain.

Podle sázkových kanceláří je Velká pardubická mezi sázkaři “na koníčky” nejpopulárnějším dostihem v České republice. „Je to taková tradice, vsadit si alespoň malou částku k tomu prostě patří,“ řekl sázející Pavel, kterému s výběrem pomáhala manželka. „Vůbec tomu nerozumím, vyberu asi podle jména koně,“ přiznala Kateřina, která zkoušela v neděli sázet úplně poprvé.

