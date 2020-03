„Na místo pro babičku v domově důchodců jsme čekali tři roky. Už jsme ani nedoufali, že se tam dostane. Využívali jsme služeb charity a pečovali jsme o ni sami,“ říká Věra Novotná ze Svitavska. Někde se dokonce čeká pět let. Podle krajského úřadu je nejhorší situace na Svitavsku a na Pardubicku.

Ve Svitavách evidují zhruba 150 žádostí o umístění do domova pro seniory.

„Nyní po dobu rekonstrukce byla kapacita lůžek o dvě snížena na 37 míst a čekací lhůty se ještě prodlouží. S otevřením rozšířeného domova o 36 lůžek, tedy na kapacitu 75, počítáme na začátku roku 2021,“ sdělila Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí svitavské radnice. Senioři a jejich rodiny proto využívají terénní nebo odlehčovací službu.

O něco lepší je situace v České Třebové, kde má domov pro seniory kapacitu 97 lůžek a čtyři místa jsou na odlehčovací službě. „Naplněno máme zpravidla stále. Vedeme evidenci žádostí o přijetí a jakmile se uvolní místo, obvoláváme žadatele. Někdo u nás má žádost jen pro jistotu, někdo může potřebovat službu obratem. Záleží na akutní sociální, zdravotní a rodinné situaci žadatele,“ podotkla ředitelka domova Magdaléna Peterková.

Domov seniorů Drachtinka v Hlinsku má 87 lůžek a jsou zaplněná do posledního místa. Žádost klienta o umístění může být vyřízena za rok nebo rok a půl. Natvrdo řečeno, čeká se, až někdo umře. „Dávno už neplatí, že si senior napíše žádost o umístění do budoucna, až se mu přitíží,“ zdůrazňuje ředitelka Eva Kunátová Holečková.

V Litomyšli šetří na nový domov seniorů

Velký převis žádostí mají v Litomyšli. Tady na umístění čekají desítky seniorů. Situaci se rozhodli radní řešit a vloni začali šetřit na nový domov pro seniory. Zatím mají naspořeno zhruba 70 milionů korun, ovšem rozpočet na stavbu je okolo 200 milionů. Do stavby domova se chtěli pustit také ve Vendolí u Svitav, ale nakonec pozemek prodali Diakonii Českobratrské církve evangelické. „Chtěli jsme stavět domov pro seniory, ale náklady jsou tak vysoké, že bychom obrovsky zadlužili obec. Projektu se ujala diakonie, které jsme prodali pozemek vedle prodejny. Tam bývaly sklady a kanceláře zemědělského družstva. Nyní je objekt v demolici. Náklady na demolici a projekt nám diakonie uhradí a tím nebudeme proděleční a domov tady vznikne díky církvi,“ vysvětlil starosta Vendolí Vladimír Buchta. Domov by měl ve vsi stát do pěti let. „Jde o zařízení malého komunitního typu. Obyvatelé v něm budou bydlet ve dvou domácnostech po deseti členech. Pokoje budou jednolůžkové a každá domácnost bude mít velkou společenskou místnost,“ přiblížil projekt Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské v Litomyšli, která pořádá na podporu výstavby domova 4. dubna benefici. Na konto stavby pošlou výtěžek Pašijí, rockového muzikálu, který se uskuteční v zámecké jízdárně.

Letos se má otevřít soukromé zařízení v pardubických Polabinách, do pěti let chce krajské město postavit další domov pro seniory. Otázkou je, kdo bude v nových domovech pracovat. Zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalšího personálu je už nyní v kraji nedostatek.