Právě takovou myšlenku má Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) v Chrudimi. „Ve spolupráci s místní střední školou sociální a zdravotnickou chystáme školení pro dobrovolníky, kteří by se na kurzu naučili základy ošetřovatelské péče a mohli bychom je posílat do nemocnic nebo domovů pro seniory,“ uvedl ředitel ČČK Vratislav Příhoda.

Vzhledem ke stoupajícímu počtu nakažených koronavirem může každá pomocná ruka přijít vhod. „Určitě bychom dobrovolníky uvítali. Zatím personální záležitosti zvládáme, ale problémy se dají očekávat,“ sdělila ředitelka Domova pro seniory v Heřmanově Městci Klára Husáková.

O práci dobrovolnice už dlouhou dobu uvažuje Chrudimačka Květa Růžičková. „Myslela jsem si, že bych třeba seniorům předčítala. Jako dobrovolník v nemocnici ale bohužel ze zdravotních důvodů působit nemohu, což je mi líto,“ řekla žena, která má astma, prodělala zápal plic i černý kašel a nákaza covidem by pro ni mohla být fatální. Veronika Ješátková ze Smrkového Týnce už se na kurz ošetřovatelství v době pandemie přihlásila. „Určitě chci pomáhat,“ podotkla.

Chrudimák Ladislav Nolde rád do nemocnice nastoupí a pomůže, působí ostatně jako zdravotník pro volnočasové aktivity. „Ale udělám to, až systém zdravotnictví totálně zkolabuje. Stále má vláda a Pardubický kraj možnosti, jak situaci s nedostatkem personálu řešit. Až se to položí, samozřejmě nastoupím. Stejně tak bych ve válce vzal do ruky zbraň a šel bránit republiku,“ zdůraznil.