Dialyzační středisko v areálu Pardubické nemocnice funguje už téměř třicet let. Denně sem dochází kolem sedmdesáti pacientů. Dnes už tu mají 18 lůžek. Právě sem dojíždí pacienti se selháním ledvin z Pardubic a širokého okolí na pravidelnou život zachraňující léčbu - takzvanou umělou ledvinou.

Pět hodin třikrát týdně

Jedním z pacientů, kteří musí na dialýzu dojíždět, je i Miroslav Ipser z Pardubic.

„V roce 2005 lékaři zjistili, že mi ledviny už nefungují. Nejdříve jsem měl dietu, ale postupně se to zhoršovalo, takže už čtyři roky chodím na dialýzu,“ řekl pacient, kterého sem třikrát týdně vozí sanitka. Po léčbě si pak ho vyzvedává syn nebo dcera. Ležet přes čtyři hodiny na lůžku je pro něho ale dlouhá doba.

„Je to dlouhé, člověk si nemůže ani číst, jednou rukou neudržím ani knížku. Naštěstí tu je většinou klid a ten mám rád,“ popsal senior, který vzápětí nezapomněl pochválit místní svačinu i sestřičky. „Dialýza neléčí, ale prodlužuje život. Já říkám, že nejhorší nemoc je stáří,“ dodal s úsměvem.

S věkem riziko stoupá

Primářem dialyzačního střediska Fresenius v areálu Pardubické nemocnice a v prostorách pardubické polikliniky KOLF je lékař Tomáš Zahradníček.

„Onemocnění ledvin je relativně časté onemocnění. Zhruba každý desátý člověk trpí nějakou formou chronického onemocnění ledvin,“ připomněl Zahradníček.

Lékaři a zdravotní sestry se na Pardubicku starají o téměř 220 pacientů v chronickém dialyzačním programu a o zhruba 2 200 pacientů v rámci ambulantní péče v nefrologických ambulancích.

Nemoc může postihnout kohokoliv, s věkem se riziko zvyšuje.

„Toto onemocnění je častější s přibývajícím věkem, nad 75 let věku jím trpí již každý druhý člověk. Často o tom pacienti ani nemusí vědět,“ přiblížil primář Zahradníček.

„Selhání ledvin se zpočátku nemusí projevovat vůbec a teprve v pokročilém stadiu se může projevit nevolností, únavou, otoky, nebo dušností. Právě proto je tak důležité, aby pacienti pravidelně chodili na preventivní prohlídky k praktickému lékaři, který zajistí laboratorní odběry a případně odešle pacienta k další léčbě,“ popsal Zahradníček.

Ledviny nebolí

Ledviny mají minimální množství nervových zakončení, proto samotné ledviny prakticky nebolí. Lékaři proto apelují na včasnou prevenci.

„Nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka, to jsou hlavní rizikové faktory chronického onemocnění ledvin. Dobrou zprávou je, že mu můžeme do značné míry sami předejít. Pravidelný pohyb, vyloučení kouření a umírněnost ve spotřebě alkoholu je základ. Starší lidé by si měli nechat pravidelně měřit hodnotu krevního tlaku a hladinu cukru v krvi,“ doplnila primářka pražského dialyzačního střediska Petra Ronová.

Chronickým onemocněním ledvin trpí každý desátý člověk na světě a více než dva miliony lidí podstupují dialyzační léčbu prostřednictvím takzvané umělé ledviny.

Podle lékařů s rostoucím věkem lidem selhávají ledviny častěji. Po dosažení čtyřiceti let věku začíná filtrace ledvin klesat asi o jedno procento ročně.

V Evropě patří Česko mezi 43 sledovanými zeměmi mezi ty nejlepší.

V loňském roce bylo v Česku transplantováno nejvíc ledvin v historii, celkem 520 ledvin od zemřelých i žijících dárců. Letos bylo v prvním měsíci roku pacientům v republice již transplantováno celkem 33 orgánů.

Nedostatek personálu

Péče o chronicky nemocné pacienty s onemocněním ledvin je náročná i proto, že je většinou celoživotní. Stejně jako jiná zdravotnická zařízení se i dialyzační střediska na Pardubicku potýkají s nedostatkem lékařů a sester.

„Práce je to velice pestrá a zajímavá. Pokud by měl někdo zájem u nás pracovat, tak budeme rádi,“ dodal Zahradníček.

8 pravidel pro snížení rizika onemocnění ledvin



- Zůstaňte aktivní a udržujte se ve formě.

- Stravujte se zdravě. Je vhodné omezit příjem soli na 5 g/den.

- Kontrolujte hladinu cukru v krvi.

- Kontrolujte si pravidelně krevní tlak.

- Dodržujte pitný režim.

- Přestaňte kouřit.

- Vyvarujte se volně prodejných protizánětlivých léků a léků proti bolesti.

- Nechte si zkontrolovat funkci svých ledvin v rámci pravidelných preventivních prohlídek.