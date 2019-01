Pardubický kraj, Svitavy - Zdravotní sestra, kuchař, grafika, učitelka… Nabídka středních škol je pestrá. S výběrem pomáhá žákům burza. Jedna se uskutečnila ve čtvrtek ve fabrice ve Svitavách.

Čtrnáctiletá Tereza Němcová z Třebařova na ni přijela s matkou. Konkrétní představu o své budoucí cestě zatím Tereza nemá. „Nevím, co přesně hledám. Zajímá mě všechno. Není předmět, který by mě bavil nějak víc než ostatní,“ říká Tereza.



První větší zastávkou je stánek ekonomické školy z Brna. „Dojíždění by mi moc nevadilo a klidně bych přes týden bydlela na internátu,“ říká. Výrazným faktorem není ani nabídka cizích jazyků. Na základní škole v Třebařově se Tereza kromě angličtiny učí němčinu. „Pokud by na škole němčina nebyla, nemám problém začít nový jazyk,“ svěřuje se.



Několik minut pak tráví u stánku školy cestovního ruchu a grafického designu z Pardubic. Více než na jazyky zaměřený cestovní ruch ji zajímá studium grafického designu. Obor, na který se dělají talentové zkoušky. Právě způsob přijetí je pro čtrnáctiletou žákyni třebařovské základní školy hlavním kritériem. Hledá školu bez přijímacích zkoušek. „Důvodem je doporučení učitelky. Tereza má ve škole oslabení, takže to musíme brát v potaz,“ říká maminka deváťačky.



Na burze se tak dívají hlavně na odborná učiliště, kde by Tereza mohla získat výuční list. „Až ho bude mít, můžeme přemýšlet dál. Vždycky je lepší mít alespoň něco, ať je na čem stavět,“ dodává zkušeně. Přijetí bez zkoušek nabízí například obor maséra na obchodní škole v Poličce. A právě tento obor Terezu na burze zaujal nakonec nejvíce. Nikola Pavlasová