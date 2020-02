Světovým finále FIS World Cup Big Airu ožije už za pár dní Deštné v Orlických horách. Výjimečná událost s sebou přináší i výjimečné nasazení. Vyrůst tu má největší skok, na kterém se kdy v této nové olympijské disciplíně závodilo.

Příprava skonánku v Deštném v Orlických horách, kde se uskuteční finále světového poháru v lyžařském Big airu. | Foto: Deník/ Michal Fanta

"Připravujeme se na akci už delší dobu, začalo to zasněžováním, ale obnáší to i navážení slámy, která se používá v dopadu. Jak bude můstek vysoký, ještě uvidíme. Odraz bude v sedmi metrech a dopad děláme co největší," prozradil jednatel společnosti provozující deštenský areál Petr Prouza.