Dalším jeho tématem je ale cestovní ruch, kde si Pardubický kraj nevede příliš dobře. Mezi kraji je na čtrnácté příčce, co se týče návštěvnosti kraje. "Je otázka, jak kraj cestovní ruch dokáže rozvíjet. Služby a turistický ruch jsou oblasti, které dokážou generovat pracovní místa. Ale je to téma především celostátní. Když se podívám k sousedům do Německa nebo Rakouska, funguje to jinak. Stačí se ale podívat i na Slovensko, které vymyslelo jednoduchou nabídku pro podnikatele. Stát jim dal nabídku, že pokud udělají něco pro daný region, rád jim v tom pomůže. To je filozosife, kterou je potřeba podporovat," porovnával Tomáš Prouza.