Pardubický kraj - Třídenní návštěva prezidenta v Pardubickém kraji pokračuje.

21:00 - Program prezidenta na východě Čech pokračuje také v pátek. Prezident zamíří na Svitavsko. Pro tento den končíme s naším on-line přenosem. Dobrou noc.



18:55 - Prezident Miloš Zeman dostal dárkový koš z nemocniční lékárny, který obsahoval hlavně vitamíny. Poté se odebral na dětské oddělení.



18:08 - Miloš Zeman přijíždí do Orlickoústecké nemocnice, kde má na programu diskuzi o krajském zdravotnictví i návštěvu dětského oddělení.



17:54 - Prezident ocenil osobnosti kraje

Na závěr svého středečního pardubického programu zavítal Miloš Zeman na číši vína s osobnostmi Pardubického kraje do pardubického zámku, do prostor Východočeského muzea, kde jej přivítala i ředitelka muzea Jitka Rychlíková.

„Bereme jako poctu, že pan prezident zavítal na pardubický zámek. Šlo o čtvrtou prezidentskou návštěvu těchto prostor. Zámek v minulosti navštívily tři hlavy našeho státu – prezidenti Masaryk, Beneš a Klaus," podotkla ředitelka Východočeského muzea Jitka Rychlíková. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický na pardubický zámek pozval osobnosti z kulturní, sportovní či vědecké a duchovní sféry. „Šlo o poděkování osobnostem Pardubického kraje za jejich činnost. Věřím, že touto akcí jsme založili novou tradici," poznamenal hejtman kraje Martin Netolický. „Velmi si vážím pozvání na toto setkání," poděkoval Miloš Zeman za zajímavé setkání a popřál všem zúčastněným, ať už dělají cokoliv, aby v tom úspěšně pokračovali.

Mezi pozvanými nechyběla například spisovatelka Marcela Marboe, ale ani držitel titulu Nejtvrdší hasič České republiky Lukáš Novák. Právě s ním si český prezident povídal jako s prvním. „Bavili jsme se spolu, zajímalo ho, co to znamená být nejtvrdší hasič," svěřil se profesionální hasič Lukáš Novák, aktuální mistr republiky, Evropy i světa v disciplíně TFA (z anglického Nejtvrdší hasič přežije). „Prezident Miloš Zeman o tom asi slyšel poprvé, zapředli jsme ale debatu i na dobrovolné hasiče u něj doma nebo rovněž na nadcházející jmenování nového generála hasičů," dodal pro náš Deník profesionální hasič Lukáš Novák. Tomu momentálně zabírá většinu času příprava na obhajobu mistrovského titulu, která se uskuteční už ve středu 18. září. Na pardubický zámek, kde prezident Miloš Zeman zakončil nabitý program prvního dne své návštěvy Pardubického kraje, byla pozvána celá řada místních osobností. Mezi nimi byl například architekt, umělecký kovář a sochař Karel Bureš, který je autorem sochy Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě či organizátoři festivalu Smetanova Litomyšl Eva a Jan Piknovi a Vojtěch Stříteský. Na seznamu pozvaných nechyběl ani ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal, generální manažer hokejového klubu Pardubice Ondřej Šebek nebo předseda představenstva BK JIP Pardubice Pavel Stara. „Berte to jako příležitost si neformálně popovídat s nejvyšším ústavním činitelem. Je to i forma našeho poděkování za vaši práci pro kraj," řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Při té příležitosti také přítomné upozornil, že Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo pravidla pro každoroční oceňování osobností, které bude zahájeno již v příštím roce. Možnost se osobně setkat s prezidentem Milošem Zemanem a popovídat si s ním se naskytla také pardubickému historikovi Jiřímu Kotykovi. „Přiznám se, že jsem vůbec nepředpokládal, že budu mít možnost si s prezidentem krátce pohovořit. Informoval jsem ho mimo jiné i o publikacích, které o Pardubicku vydáváme," konstatoval dlouholetý člen Klubu přátel Pardubicka, historik Jiří Kotyk: „Jako předseda Společnosti Jana Kašpara jsem Miloše Zemana pozval na Dny dopravy, které budou v květenu příštího roku."

17:22 - Prezident Miloš Zeman se přesune do nemocnice v Ústí nad Orlicí, kde bude debatovat o stavu krajského zdravotnictví.



17:20 - Skončilo setkání s občany města a prezident se přesunul na setkání s představiteli města.



16:40 - Ze SORu se přemístí na náměstí Míru, kde už na něj čeká početný dav.

16:29 – Zaměstnanci firmy SOR se prezidenta ptali na výši minimální mzdy, přijetí Eura a jeho vztah k elektrovozům.

16:28 - Před patnácti lety Česko přilákalo i díky vládě Miloše Zemana první velkou vlnu investic na schopnou a levnou pracovní sílu. Druhá vlna přijde jen za vzdělanými, produktivními a inovativními zaměstnanci, kteří se budou moci opřít o kvalitní zázemí, od dopravní a technologické infrastruktury, přes efektivní veřejnou správu až po vzdělávání a péči o děti. To je program Strany zelených. Pane prezidente, naši budoucí prosperitu nezajistí bizardní projekty plavebních kanálů. Vaše ekonomické myšlení zamrzlo v minulosti, to jsme Vám dnes chtěli říci", říká Jiří Čáslavka, ekonomický expert Strany zelených a lídr její kandidátky v Pardubickém kraji.

16:10 - Na setkání se zaměstnanci firmy SOR přivezl Miloše Zemana elektrobus



15:56 - Ohlasy na návštěvu Miloše Zemana z České Třebové: Radek Papáček, Č. Třebová, zaměstnanec Korada - Velice mě potěšilo, že zavítal i mezi nás. Líbily se mi jeho odpovědi. Nemám proti němu nejmenších výhrad. Bylo tu hodně lidí, očekával jsem nějaké protesty z řad jeho odpůrců, nic takového se ale neodehrálo. Myslím si, že lidé v republice už jsou politikou znechucení, šíleně se jich dotýká, nemají práci, nemají peníze. A v panu prezidentovi vidí jakousi naději na určité zlepšení.



Dagmar Rybková, Dlouhá Třebová, v důchodu - Pan prezident je bezprostřední, dobře se poslouchá. Je vidět, že je vzdělaný, sečtělý, v rozhovoru příjemný. I když nevyznávám všechny jeho postoje, je na první dojem příjemný a sympatický. Jeho odpovědi sice většinou člověk zná z televize a rozhlasu. Oceňuji, že je pohotový a mluví k věci. Jsem ráda, že do České Třebové přijel, kdypak člověk vidí prezidenta.

15:40 - Miloš Zeman po obědě dorazil do Libchav, kde sídlí druhý největší výrobce autobusů v České republice, firma SOR.



14::10 - Prezident Miloš Zeman s doprovodem obědvá v Přívratu. Přibližně v 15:35 by měl dorazit do obce Libchavy do sídla firmy SOR. Čeká jej návštěva společnosti a setkání se zaměstnanci.

13:24 - Studenti Gymnázia Dašická v Pardubicích hodnotili návštěvu Miloše Zemana i mediální výstup kolem jeho osoby. Studenty a pedagogický sbor totiž zaskočil článek MF Dnes, který tvrdil, že studetnti měli zákaz ptát se provokativně, či jim byly otázky připraveny nebo že byl dán zákaz placek s Karlem. "Shodli jsme se na tom, že Deník a Nova patřili k těm objektivnějším. Česká televize měla v reportáži zavádějící úvod, nejhorší výstup převedla Mladá fronta," konstatovala studentka gymnázia Kamila Martínková. "Jeden z učitelů nás už chválil, že jsme se při setkání s prezidentem chovali kultivovaně i když ho nemáme rádi. Poukazuje to prý na naše vzdělání i vychování. Také nám říkal, že si třeba od Miloše Zemana máme alespoň převzít tu opatrnost na média. Opravdu jsme žádné problémy neměli a nemáme," dodala Kamila Martínková.



12:50 - Prezidentská kolona odjela z areálu CZ Loko, čeká ji cesta do obce Přívrat. Miloše Zemana tam čeká setkání s mítními občany a poté oběd v místní restauraci. Počasí zatím prezidentské návštěvě příliš nepřeje, na Orlickoústecku prší.

12:43 - Na facebookovém profilu jedné ze studentek pardubického Gymnázia Dašická, Kláry Scholleové, se objevila následující reakce na spekulace, že studentům bylo zakázáno vyjadřovat nesouhlas s prezidentem Milošem Zemanem. "NIKDO NÁM NEZAKAZOVAL VYJÁDŘIT NESOUHLAS S MILOŠEM ZEMANEM. NIKDO. V naší škole byste voliče tohoto pána spočítali na prstech průměrného lidského těla, a to včetně zaměstnanců. Na tom, že si nevezmeme žluté placky, jsme se dohodli s většinou účastnících se studentů. Ne pro to, že bychom hodlali být vlezdoprdelisté, ale nechtěli jsme tomu hradnímu pánovi dát rovnou důvod, aby se našim názorům jen vysmál jakožto žlutému karlovskému stádu. Ano, doporučovali nám, abychom se chovali kultivovaně a neprovokovali zbytečně, prvoplánově a dětinsky - a divíte se takovému doporučení? Patříme k nejelitnějším gymnáziím v České republice, a čeká se od nás, že jsme inteligentní a intelektuální. Pan prezident by se měl stydět, že s ním nesouhlasí kultivovaní a nezfanatizovaní lidé, tedy občané, kteří k odporu vůči jeho politice došli vlastní hlavou a ne davovou psychózou," napsala mimo jiné Scholleová.

12:28 - Po areálu CZ LOKO provezla na prohlídku Miloše Zemana drezína



12:24 - Prezident Miloš Zeman lahví šampaňského pokřtil novou lokomotiv číslo 744.

11:54 - Miloš Zeman se setkal s vedením společnosti CZ LOKO. Zaměstnanci na něj čekají v hale u zbrusu nové lokomotivy.

11:09 - Českotřebovští začínají pokládat své dotazy. Mluví se o lichvářství, školství i soužití s romskou menšinou.

11:03 - Miloš Zeman si všiml transparentu, na kterém je: "Vypálit, počůrat, posolit. Strana zelených". Jeho reakce na sebe nenechá dlouho čekat. "Ano, citujete mě správně. Toto jsem skutečně prohlásil o Straně zelených, když bránila dostavbě dálnice," prohlásil prezident Miloš Zeman.

10:57 - Prezident Miloš Zeman předstupuje před zaplněné náměstí. Doprovod mu dělají hejtman Martin Netolický a starosta České Třebové Jaroslav Zedník.



10:46 - Na Staré náměstí v České Třebové dorazili také školáci. Většina z nich má na prsou placku s Karlem Schwarzenbergem.



10:46 - Ohlédnutí: Historicky první návštěva prezidenta republiky zamířila ve středu do semtínské Explosie. Prezident do jednoho z posledních státních podniků zamířil na vlastní žádost. Zajímala ho prý otázka vyjednávání s odbory. „Měli jsme už být v důchodu, nejsou tu mladí a věkový průměr nás zaměstnanců je zde přes padesát let," zaznělo z hloučku asi sedmdesáti dělníků, kteří na prezidenta čekali před budovou, zatímco jednal s vedením firmy. Miloš Zeman je chlácholil, že o problému ví, a naproti tomu vyzdvihl jejich zkušenosti. Čelit ale musel i nesouhlasnému mumlání, když prohlásil, že průměrná mzda v podniku je pod regionálním průměrem, tedy asi jednadvaceti tisíci korunami. Vzápětí se ale opravil: „Vím, že jsou v tom i manažeři." Zároveň prezident přislíbil, že se pokusí skomírající firmu oživit prosazením zakázek na domácím trhu, zejména pro armádu, a také podporou exportu. Na veselou notu pak hrál ve chvíli, kdy zaměstnancům vzkázal: „Přísahám, že ač kuřák, tak jsem si tady ani jednou nezapálil!"



10:37 - Na Starém náměstí v České Třebové se už scházejí lidé, kteří se chtějí setkat s Milošem Zemanem. Zatím jich dorazilo asi dvě stě.



10:15 - Úderem čtvrt jedenácté přivítal prezidenta Miloše Zemana před českotřebovskou radnicí starosta Jaroslav Zedník. Prezident to k radnici neměl daleko, neboť byl ubytován ve vedle stojícím hotelu Bravo. Nyní je prezident na setkání se zastupiteli, v 10:50 se sejde s občany na náměstí.

9:32 - Celý den věnuje dnes prezident návštěvě orlickoústeckého regionu. Jeho program je opravdu nabitý, Miloš Zeman bude doslova na roztrhání. Jeho pracovní diář má celkem devět bodů. Prvním je ve čtvrt na jedenáct dopoledne setkání s představiteli města Česká Třebová na místní radnici, tím posledním pak pracovní večeře se starosty obcí s rozšířenou působností a zástupci politického života pověřených měst na Tvrzi Orlice v Letohradu, která je plánována na dvacátou hodinu.

9:05 - Dobrý den, vítáme vás u druhého dílu prezidentského on-linu. Miloš Zeman dnes navštíví region Orlickoústecka. Včerejší den jsme sledovali ZDE.