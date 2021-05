"Když s tím Petr přišel poprvé, myslel jsem si, že se zbláznil," říká Vratislav Kříž při procházce čerstvě osázeným polem. Pak mu prý ale nápad začal vrtat v hlavě a čím víc vrtal, tím víc se mu líbil. "Celá věc začínala dostávat konkrétní podobu a já si pomyslel, že by to vlastně mohlo být parádní," vypráví.

S Petrem Mrázem jsou kamarádi už řadu let, od doby, kdy ještě Mráz učil v radimské škole. "Když se nastoupil, byl trochu jako Igor Hnízdo. Poté, co měl náš syn vážný úraz, mu Petr hodně pomohl. A když jsme se po nějaké době zase potkali, stali jsme se kamarády," vypráví Kříž. Petr Mráz si později založil farmu pod Zebínem a právě tam vznikl nápad osázet úpatí vinnou révou.

Tehdy ale přišlo zklamání. Odbor životního prostředí nepovolil vysazení vinohradu na Zebíně."Založení vinohradu není vůbec jednoduchá věc, je na to potřeba hodně různých povolení a registrace. Řekli, že už mají odsouhlasenou strategii na několik let dopředu a tohle se jim do ní nehodilo," říká Kříž. Ale nápad už byl v ten moment tak zakořeněný, že se kluci domluvili a rozhodli se vysadit v Radimi, právě na farmě Vratislava Kříže. Spolu s rodinou obhospodařuje přes 300 hektarů půdy, tři hektary se tedy rozhodl obětovat pro vinohrad. "Mohlo by to být prospěšné i pro životní prostředí. Věnuju se také včelařině, tak budou mít holky dost pylu a práce," říká farmář.

V první fázi bylo důležité se naučit, jak se vůbec víno pěstuje a vyrábí. "O víně jsme nevěděli vůbec nic. Vím, že jsem si tehdy pomyslel, že moje žena má víno ráda, tak jí udělám radost," směje se Kříž. Požádali tedy o pomoc odborníky, mezi nimi kutnohorského vinaře Lukáše Rudolfského. Ten jim přislíbil nejen pomoci v začátcích, ale i zaučit Mráze a Kříže při prvním zpracování úrody hroznů. "Ze začátku jsem říkal, že tady nechci někde šlapat víno s vykasanýma nohavicema. Ale oni nám to jen ukážou, potom už budeme muset sami. Prý je každý nový český vinař dobrou zprávou," říká Vratislav Kříž.

Minulý víkend vysadili vinaři osm tisíc sazenic čtyř různých odrůd vína. Každá sazenice je prozatím zavoskovaná pro ochranu, už nyní ale bylo potřeba ke každé rostlině zapíchat tyčky, aby se měly budoucí stonky po čem plazit. Za celým procesem je spousta práce, prý na to ale nebudou sami. "Na sázení nám přijeli pomoci odborníci, ale i lidé z rodiny a z okolí. Celá naše rodina se zabývá farmařením a zemědělstvím, tak se sem sjeli na pomoc. V budoucnu bychom ale chtěli zapojit i širokou veřejnost. Chtěli bychom, aby se sem mohli sejít lidé na pomoc s česáním úrody, aby si mohli nasbírat i pro sebe. Chceme, aby to lidem dělalo stejnou radost, jako nám," říká Vratislav Kříž.

Radost z pěstování a zkoušení nových věcí byla prý hlavní motivace k založení vinohradu. "Nemuseli bychom na tom úplně prodělat, ale pro zbohatnutí to neděláme. Je to velká výzva, začít dělat něco, co tady v okolí nikdo nedělá. Ale s Petrem máme oba výhodu, že vinaření není náš zdroj obživy. Můžeme to dělat jen tak, pro zábavu. A když se to povede, sezveme kamarády a rodinu na košt. Možná vymyslíme i něco pro děti, třeba mošty," básní o budoucnosti Vratislav Kříž.

První menší úrodu by mohli radimští vinaři očekávat za rok na podzim "Když všechno dobře půjde, mohl by už příští rok dopadnout nějaký burčák," těší se farmář. Na větší sklizeň si ale budou muset několik let počkat. Pokud se tedy bude vinohradu dařit. Zatím se ale zdá, že by réva na Jičínsku měla mít všechno, co potřebuje.