„Co nám zbývá. Opět se pustím do prodeje zboží přes Facebook a Instagram. I když kamennou prodejnu mi to pochopitelně nevynahradí,“ říká Pecková.

Ačkoliv vláda tvrdila, že žádný „lockdown“ v příštích dvou týdnech nepřijde, že dojde maximálně k rozšíření povinnosti nošení roušek a ačkoliv už dříve slíbila, že každá nová opatření budou oznamována v předstihu, obavy obchodníků se naplnily. Včera byly oznámeny restrikce, dnes už zhruba polovina obchodů musí zůstat zavřených. Týká se to stejně opět těch, které nespadají do základních potřeb: oděvy, obuv, hračky a podobně.

„Je to špatné. Stát sice slíbil určité kompenzace, ale jak to bude, to v této chvíli nikdo neví. Bojím se, abych nepřišla o zákazníky, takže aspoň budu udržovat zásilkový prodej,“ posteskla si Naďa Kudrnáčová, která má obchod s oděvy v centru Pardubic.

Naďa Kudrnáčová dokonce hodlá zavést podobný okénkový prodej, jaký funguje v restauracích.

„Bojím se, abych během uzávěry nepřišla o zákazníky, takže s nimi budu komunikovat aspoň přes sociální sítě. I když normální obchod mi to pochopitelně nemůže vynahradit. Obzvláště u módy, kterou je potřeba si vyzkoušet. Ale nedá se nic dělat, aspoň něco. Vzdálenějším zákaznicím budu posílat zboží přes zásilkové firmy, pro místní si pak jednou týdně otevřu ve smluvenou hodinu jakési okénko ve vchodu do obchodu,“ plánuje Kudrnáčová.

Mnohem víc než samotné zavření obchodů živnostníky trápí nejistota a neustále se měnící podmínky. „Nikdo neví, co bude druhý den. Vláda jen vaří z vody. Radši už jsem zprávy úplně přestala sledovat, takže o tom, že budu mít od středy zavřeno, jsem se paradoxně dozvěděla od zákaznic,“ uvedla majitelka obchodu s obuví v Chrudimi, která si nepřála být jmenována.

Kompenzace pomohou

Stát sice přislíbil živnostníkům i velkým firmám kompenzace, ale ty jsou také na vodě. „Pokud to bude ta slibovaná pětistovka denně, tak aspoň budeme mít z čeho žít. Zázrak to pochopitelně není, ale aspoň něco,“ říká Kudrnáčová. Podobně stát slibuje přispět 50 procenty na nájmy.

„Tím že stát nám pomůže, tak aspoň neproděláme,“ přisvědčila Pecková.

Ještě horší je, že nikdo neví, jak dlouho uzávěra potrvá. „Prymula sice tvrdí, že to bude na pár týdnů a že už zkraje listopadu pustí děti do škol, ale když vidím ten nevyzpytatelný průběh epidemie, tak se bojím, abych otevřel aspoň před Vánocemi,“ přidal se Matěj Kovář, který má krámek se starožitnostmi a antikvářským zbožím.

Lidé také začali řešit omezení pohybu. Včera vyhlášená opatření omezila počet lidí ve skupině na dva. „Chodíme tréninkově běhat ve třech s kamarádkami, tak teď nevím, co dělat… Udržujeme si bezpečné rozestupy, ale spíš mám strach, aby nás nějaký aktivní občan neudal,“ přemítá Zdeňka Lorencová z jedné vesnice u Vysokého Mýta.