Pardubice – U příležitostí dožínkových oslav vyhlásilo informační středisko Agrovenkov ve spolupráci s Pardubickým krajem výsledky letošního ročníku soutěže o MLS Pardubického kraje.

Ručně vyráběné pečivo poznáte - není uniformě jednotné. | Foto: archiv Deníku

Odborná komise vybírala ze 119 výrobků od 36 výrobců ve čtyřech kategoriích. Celkem 31 výrobkům přidělila logo MLS 2015.

Certifikáty výrobcům předali Václav Kroutil, radní Pardubického kraje, a Leoš Říha, předseda Regionální agrární komory Pardubického kraje a viceprezident Agrární komory ČR.

Oproti loňskému roku se počet přihlášených výrobků opět zvýšil. Za devět let získalo ocenění MLS Pardubického kraje celkem 263 výrobků.

„Je nejenom radostné ochutnávat a hodnotit přihlášené výrobky, ale především si uvědomit, jak se v našem regionu zemědělci, pěstitelé, chovatelé a výrobci potravin snaží přicházet stále s něčím novým. Trendem jsou potraviny z místních zdrojů a pokud možno čerstvé nebo s bylinkami. V tak pestré nabídce si vybere určitě každý. Za to děkuji všem výrobcům a těším se na jubilejní desátý ročník soutěže," řekl krajský radní Václav Kroutil zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Výsledky

I. Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobkyŠnek se skořicovou náplní, Agro Vysočina Bystré a.s.

Hlava plněná, JaJa Pardubice s.r.o.

Cibulový chléb 550g, JENTA,s r.o.

Řemeslný kvasový žitno –pšeničný chléb se sušenými rajčaty a bazalkou, Tomáš Kroulík

Perník Pardubické Janošky – švestková povidla, Pavel Janoš

Koláč pouťový 250g, Smékalovo pekařství spol. s r. o.

Bylinkový rohlík, Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Štrůdlík se špaldou, Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o.

Chléb žito, David Novák – Statek Uhersko

Pivovarský chléb, VESELKA Litomyšl, s.r.o.

Dětský perník v dárkové krabičce, Petr Novotný – Pardubický zdobený perník

II. Mléko a mléčné výrobkyMazánek s koprem, Mlékárna Licibořice – Marie Černilová

Kozí urda ochucená, Zbyněk Štěpánek

Choceňský Nuty 150g, Choceňská mlékárna,s.r.o.

Cibulkový tvaroh, David Novák – Statek Uhersko čp. 8

III. Maso a masné výrobkyJátrová paštika, Josef Morávek

Sloupenský uzený bůček, Řeznictví Sloupnice s.r.o.

Klobása extra, Masokombinát Polička, a.s.

Klobása s pepřem MASOEKO s.r.o. Letohrad

Krkovice uzená staročeská, M. Karlík – distribuce

Pečený karbanátek, Jatka Lanškroun s.r.o.

Kořeněná slanina, Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Gothajský salám, Řeznictví-uzenářství Francouz s.r.o., ze Skupic

Farmářský salám, Česká Farma s.r.o.

Maďarská pikantní slanina, Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka, s.r.o.

IV. Výrobky z medu a ostatníPečenáda – meruňka s bazalkou, NATURE NOTEA, s.r.o.

Pastovaný med, Marcel Gregor

Perník bez lepku 400g, LABETA,a.s. z Dřenic

Pivo Rychtář Premium, Pivovar Rychtář,a.s.

Šípkový džem, ORO VM, a.s.

Pastovaný med se skořicí, Ludmila Gregorová Valášková