Dálnici D35 ze Svitav do Mohelnice postaví soukromník. Řidiči to ale nepoznají

/VIDEOVIZUALIZACE/ Dva nejdelší úseky dálnice D35 z Pardubického kraje na Moravu postaví soukromník, a to formou projektu PPP. Investora začne stát hledat v létě. Soukromník se navíc dalších 25 let postará o letní i zimní údržbu dálnice. Vláda využití projektu PPP pro posledních 35 kilometrů dálnice D35 schválila minulý rok v srpnu. Dálniční úseky z Opatovce u Svitav do Starého Města a navazující úsek do Mohelnice mají být hotové do konce roku 2029. Projeďte se po nich už nyní ve videovizualizaci.