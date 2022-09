Na trati u Opatovce začala stavba železničního mostu, po kterém pojedou vlaky nad dálnicí D35. Do doby, než bude hotová dálnice, zbývají roky. Most bude ale hotový už na jaře.

„Udělali jsme tu provizorní bypass. Přeložili jsme dopravu z dvoukolejné trati na jednu. Kolej číslo jedna jsme už vytrhli. Teď jsme dokončili přeložku, po které budou vlaky jezdit 180 dní. K tomu bylo potřeba vybudovat i trakční vedení, protože je to elektrifikovaná trať,“ sdělil Petr Sodomka, zástupce společnosti Strabag Rail, která most přes budoucí dálnici staví.

Místo první koleje nyní dělníci vytvoří zářez a nad ním vyroste ocelový most. Přeložka trati je ovšem pouze dočasné řešení. Po dostavbě mostu přijde na řadu demolice a v místě vzniknou místo esíčka dvě přímé koleje. „Jedná se o opatření jen na dobu montáže mostu, aby tudy mohly jezdit vlaky. Jinak bychom museli na 200 dní úplně zastavit provoz. Sice tu bude hodně omezený provoz na jednu kolej, ale vlaky pojedou,“ vysvětlil Sodomka.

Silnice v zářezu

Stavba železničního mostu je první krok k vybudování dálnice D35 v úseku Janov – Opatovec. „Těleso dálnice bude v zářezu hlubokém asi osm metrů, tedy pod železnicí. Vlak pojede ve stejné výšce jako nyní,“ dodal vedoucí oddělení výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR v Pardubickém kraji Stanislav Král.

Rozměry mostní konstrukce:



Rozpětí mostu – 46,2 metru

šířka mostu – 11,95 metru

Hmotnost nové mostní konstrukce – 293,3 tun

Příští týden začnou přípravné práce na vytvoření zářezu, ve kterém povede dálnice D35. Současně vzniká nové nástupiště, které je od toho starého vzdálené jenom asi 150 metrů. „Budeme pracovat na založení opěr, pilířů. V prosinci má začít montáž ocelové konstrukce mostu. Vychází to na zimní období, takže nás čekají opatření kvůli montáži a nátěrům. Konstrukce bude muset být vždy částečně vytápěná,“ podotkl Sodomka.

Některé stavby v Pardubickém kraji se potýkají v souvislosti s válkou na Ukrajině s nedostatkem materiálu. Třeba v Litomyšli nabrala stavba nadchodu přes pětatřicítku zpoždění tři měsíce. U železničního mostu u Opatovce ale podle dodavatele podobný scénář nehrozí.

„Smlouvu jsme podepisovali letos v lednu a hned při vzniku vojenského konfliktu jsme řešili dodací lhůty. Povedlo se vše zajistit, aby termíny i kvalitní materiály dopadly. Sice do toho promluví ceny, ale máme smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic a most postavíme,“ řekl zástupce Strabag Rail.

Podpůrná konstrukce

Samotné montáži ocelového mostu bude předcházet stavba podpůrné konstrukce, na kterou přijdou usadit jednotlivé díly. „Most bude na místo dopravený na kamionech, rozložený asi na šest dílů. Až tady se bude svářet podélně i příčně. Konstrukce je plánovaná s obloukovými nosníky. Je to jakási ocelová vana, do které se nasype štěrk a na to se položí koleje. Je to nejvýhodnější konstrukce,“ přiblížil postup Sodomka.

Náklady na výstavbu ocelového mostu přes dálnici D35 dosáhnou zhruba 140 milionů korun.