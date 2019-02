Potvrdil to ředitel pardubického Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr na včerejší dopravní konferenci v Pardubicích, kterou pořádal regionální Deník.

„V úseku Časy u Sezemic – Ostrov už jsme stavbařům předali i staveniště. Po přípravných pracích, například mýcení porostů, se začne stavět v dubnu,“ uvedl Vebr.

Podotkl, že největší problém při přípravě byl vedle výběrových řízení na zhotovitele s výkupy pozemků.

„Na celé trase bylo 1200 vlastníků. A hlavně v druhé části před Ostrovem jsme se museli popasovat s problémy u dědických řízení. Mnohdy se totiž dědicové nedohodli mezi sebou a my pak neměli s kým jednat,“ dodal.

Zahájení stavby dálnice je podle poslance Martina Kolovratníka dobrou zprávou hlavně pro Hradec Králové a Pardubice.

„V roce 2022, kdy by měly být oba úseky z Opatovic do Ostrova hotové, totiž tranzitní doprava z Moravy na Prahu nebo do severních Čech obě města nově mine. Uleví se tak i obyvatelům obou měst,“ řekl Kolovratník.

U Ostrova bude dálnice provizorním sjezdem ústit na státovku z Chrudimě do Vysokého Mýta I/17.

Horší to je však zatím s přípravou dalších úseků kolem Vysokého Mýta a Litomyšle až do Mohelnice. Pospíšit si ovšem musí i pardubické hejtmanství, které od státu dostalo 2,7 miliardy na stavbu přivaděčů k D35 z měst na Orlickoústecku.

„Pardubický kraj je jediný v Česku, kterému se podařilo od státu získat peníze na stavbu silnic navazujících na plánované dálnice. Žádný jiný nedostal nic,“ podotkl Vebr.

Peníze jsou do značné míry náplastí za to, že dálnice nakonec bude kopírovat stávající státovku I/35, která vede daleko od Chocně, České Třebové a Ústí nad Orlicí. Původní varianty trasování D35 totiž uvažovaly o vedení dálnice právě severní trasou, kolem těchto měst.

Kraj tak s pomocí státních peněz modernizuje silnice z Rokytna do Býště nebo z Litomyšle do Ústí nad Orlicí a další přímou spojnici z Litomyšle do České Třebové. Další přivaděče budou postaveny na zelené louce, například obchvat Vysokého Mýta a Chocně s následnou modernizací stávající silnice až do Žamberka.

Hrozí na „pětatřicítce“ smiřický precedens s nízkou cenou?

Pardubice – ŘSD se na konci ledna podařilo napodruhé dotáhnout do úspěšného konce výběrové řízení na stavbu první poloviny letos zahajovaného úseku D35 z Opatovic k Vysokému Mýtu, obě části se tak nakonec budou přece jen stavět současně.

Čeká se jen na oteplení, aby mohly na trasu vyjet bagry.

Do Ostrova k provizornímu vyústění na státovku I/17 by tak řidiči mohli jezdit za tři roky. Už tento 27kilometrový úsek dálnice ovšem hodně pomůže, a to hlavně Hradci Králové nebo Pardubicím. Motoristé obě města při cestě na Prahu nebo do severních Čech nově minou.

První část z Opatovic do Časů na Pardubicku postaví konsorcium vedené firmou Strabag za 3,4 miliardy korun, druhou část pak pak již dříve vybraná firmu Eurovia za necelé 4 miliardy korun.

Otázkou ovšem je, zda tady nenastane zádrhel po vzoru D11, kde nedávno titíž stavbaři pod pohrůžkou odstoupení od smlouvy donutili ŘSD navýšit rozpočet na stavbu dálnice z Hradce do Smiřic.

Ceny stavebních prací totiž v posledních letech markantně stoupají, například úsek D35 z Opatovic do Časů byl nově vysoutěžen za částku o půl miliardy vyšší než při prvním pokusu před třemi lety.

„Vysoutěžené ceny jsou jen na 60 až 70 procentech projektovaných cen,“ potvrdil včera na dopravní konferenci šéf pardubického krajského ŘSD Bohumil Vebr.

Úsek z Časů do Ostrova byl stavbařům předán už na počátku prosince, v minulých dnech pak byla podepsána smlouva i se stavbaři prvního úseku z Opatovic do Časů.