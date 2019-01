Orlické hory - Speciální autobusy pro cyklisty letos přicházejí se zbrusu novou trasou, která doveze zájemce až do Polska. V provozu budou od 26. května do 30. září o sobotách, nedělích a svátcích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Vážení turisté, příznivci Orlických hor a cykloturistiky, cyklobusy do Orlických hor, oblasti Bukové hory a Králického Sněžníku v letošním roce slaví své desáté výročí vzniku. Připravili jsme pro vás jedenáct autobusových linek z tradičních a oblíbených nástupních míst.



Vhledem k neustále se rozvíjející spolupráci s našimi polskými partnery můžete v letošním roce nově využít linku směřující do polských Bystřických hor s výstupním místem v samém centru hor Spalona. Můžete tak zavítat do nových mnohdy ještě neprozkoumaných lokalit za hranicemi a vyzkoušet místní specialitu, kterou je pstruh na grilu.



Projekt cyklobusů zajišťuje přepravu turistů a cykloturistůdo Orlických hor autobusy s turistickým přívěsem a přizpůsobuje trasy a časy spojů poptávce turistů a cykloturistů. Organizaci a financování projektu zajišťuje Euroregion Glacensis za podpory grantu Královéhradeckého kraje, který se i letos podílí na celkových nákladech projektu.



V letošní propagační mapě jsou zaktualizovány stávající vyznačené cyklotrasy. Věnujte však patřičnou pozornost bezpečnosti a respektujte prosím i další účastníky turistiky, zejména pěší chodce.



Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou kondici. Pro jistotu si uložte kontakty na Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou záchrannou organizaci GOPR, kteří vám v případě nouze poskytnou první pomoc. V mapě představujeme také nové turistické cíle, jako je například Zámek Kostelec nad Orlicí, kde je zpřístupněna nová expozice s názvem „Život v biedermeieru", Maarův mlýn v Písečné – restaurovaný čtyřposchoďový vodní mlýn s instalovanou Francisovou turbínou z roku 1926 ale i mnohé jiné.



Tyto mapy budou k dispozici v informačních centrech v Královéhradeckém i Pardubickém kraji a přímo v cyklobusech, stejně tak v běžných linkových autobusech. V materiálu naleznete veškeré jízdní řády cyklobusů pro letošní rok, případně si je můžete dohledat na webové adrese www.euro-glacensis.cz.



Celá oblast Orlických hor se nachází v cenné přírodní lokalitě, kterou bychom si měli všichni chránit. Připojujeme tak ochranářské desatero cyklisty a prosíme všechny příznivce cykloturistiky i pěší turistiky, aby dodržovali vyznačené trasy a nezatěžovali naši krajinu zbytečným, přírodou nezvladatelným odpadem.



Pro letošní cykloturistickou sezónu vám všem přejeme spoustu nevšedních zážitků ze sedla kola.

Jaroslav Štefek,

sekretář Euroregionu Glacensis

organizátor projektu

„Cyklobusy Orlických hor"

Cyklistické desatero

1. Budu se řídit pravidlem pravé ruky vzhledem ke všem ostatním nemotorizovaným turistům a cyklistům. Jsem si vědom, že lidé soudí cyklisty podle mého chování.

2. Zpomalím, pokud se blížím k jiným cyklistům, a budu je předjíždět velmi opatrně.

3. Rychlost budu mít neustále pod kontrolou. Do zatáček budu vjíždět s vědomím, že by tam někdo mohl být.

4. Zůstanu na určených stezkách a nebudu vjíždět mimo vymezenou trasu a ničit tak vegetaci nebo zvyšovat potenciál možné eroze.

5. Nebudu rušit zvěř nebo dobytek.

6. Nebudu vyhazovat odpadky.

7. Budu respektovat značení stezek a dále budu respektovat veřejná a soukromá prostranství.

8. Přizpůsobím cíl vyjížďky svým schopnostem, vybavení, terénu a počasí včetně předpovědi.

9. Nebudu jezdit sám do odlehlých oblastí. Vždy někomu zanechám zprávu o cíli mé cesty a o předpokládaném času návratu.

10. Vždy budu nosit přilbu.