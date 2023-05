Zmizeli beze stopy, někteří se stali obětí zločinu, ale jejich totožnost zůstala neznámá, po jiných policie v souvislosti s vraždami a pokusy o vraždu pátrá. Všechny tyto případy mají něco společného - zůstaly nevyřešené. Kriminalisté doufají, že alespoň některé z nich i po letech pomůže dotáhnout do konce nový Kalendář nevyřešených případů 2023. Našli byste v něm i ty z našeho kraje.

Z Kalendáře nevyřešených případů 2023 | Foto: Policie ČR

Martin Březina (nar. 1972) ze svého bydliště ve Vamberku odešel i se svým psem, černým křížencem labradora, který měl na obojku ze dřeva ve tvaru kosti nápis Saly. V zaměstnání v Černíkovicích tohoto muže naposledy viděli 6. května roku 2016, další den už do práce nepřišel ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Pátrání po něm bylo vyhlášeno jen o pár dní později - 11. května, ale stopa, která by k jeho nalezení vedla, se neobjevila. Zmizení Martina z Vamberka je jedním z nevyřešených případů v novém kalendáři, který pro letošní rok připravil Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky.

Z Kalendáře nevyřešených případů 2023Zdroj: Policie ČR

„Tento kalendář má v první řadě připomenout vybrané případy, dobu, místa a osoby. Věříme, že tímto pomůžeme rozvířit pomyslný prach zakrývající dosud nepoznané a nevyřčené… Naši kolegové vybrali ve spolupráci s jednotlivými krajskými policejními ředitelstvími celkem 17 vražd (včetně 6 pokusů) a 7 pohřešovaných osob. Jeden případ pohřešování dokonce pochází ze Spolkové republiky Německo. Kalendář byl vytvořen podle vzoru ze zahraničí. Předchozí vydání z roku 2022 přineslo velmi cenné informace. To dokazuje, že sebemenší poznatek může i po mnoha letech přinést zásadní průlom,“ uvádí mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek.

Dalších šest kamenů zmizelých připomíná oběti holocaustu z Dobrušky

Právě v souvislosti s opětovným zveřejněním nevyřešených případů v loňském kalendáři policie dostala od veřejnosti desítky podnětů a informací.

„Mnohé jsme již měli. Ale konkrétně ve třech případech vedly informace od veřejnosti k novému 'otevření' zveřejněných kauz. Bohužel není možné uvést u kterých, protože bychom ohrozili vyšetřování samotné," vysvětluje Vinčálek.

Dobrý skutek skončil havárií. Senior naboural auto, které zastavilo stopaři

Kalendáře byly ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR distribuovány do věznic po celé republice. Oproti loňskému roku se partnerem stala i Probační a mediační služba, která předala kalendáře na svoje regionální pobočky.

Z Kalendáře nevyřešených případů 2023Zdroj: Policie ČR

Kromě případu zmizelého muže z Vamberka byste v kalendáři našli i ženu z Broumovska, která je pohřešovaná už od neděle 20. prosince 2015. Klára Mazačová (nar. 1966) bydlela v Jetřichově, naposledy ji viděli při cestě ze svého bydliště do Broumova, odkud měla v plánu pokračovat hromadnou dopravou do Prahy s jednodenní zastávkou v Hradci Králové. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Jak stojí v kalendáři, kde je i její popis a fotografie, mohla by se pohybovat ve společnosti bezdomovců nebo uživatelů omamných látek.