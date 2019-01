Orlickoústecko – K radosti všech mykologů a sbírajících se pomalu začíná naplňovat staré korejské přísloví „Houby rostou i bez hnojení." Po suchém červnu se, a to i zásluhou vydatných bouřek v posledním týdnu, blýská na lepší časy. Máte-li tedy své tajné naleziště, můžeme z něho při troše štěstí co nevidět očekávat pořádný výnos.

Úspěšně zaseli s Prokopem

Mykologové, kterých je na Orlickoústecku požehnaně, se rozhodli neponechat nic náhodě a o uplynulém víkendu uspořádali v Chocni tradiční Setí hub se svatým Prokopem. Setkání skutečně přineslo své plody, přesněji řečeno výtrusy. „Podařilo se nám na Choceňsku nalézt lokalitu velmi vzácného a zákonem chráněného hřibu Fechtnerova," hlásil cenný nález českotřebovský odborník Martin Mička. Jeho kolega Jaromír Junek přidal pak další pozoruhodný objev: „Mezi desítkami nalezených druhů byly některé opravdu vzácné, například psivka Ravenelova."

Sběratele laiky ale především zajímá, co mohou očekávat od následujících dnů. Názory na slovo vzatých se v tomto ohledu poněkud liší.

Libor Tmej tvrdí: za pět, osm dnů

Prognóza choceňského mykologa zní vcelku optimisticky. „V Pardubickém kraji to opravdu začne tak do pěti, osmi dnů. Už v podstatě teď rostou skoro všechny lesní houby, i když takřka výhradně jen v listnatých lesích," míní Libor Tmej.

Podle mykologa Libora Tmeje houbařům hrají do karet vydatné bouřky posledních dní. „Když v noci zaprší a ráno je zapařeno, houby to probudí. Ale od dešťů je ještě zapotřebí tak čtrnáct dnů počkat, jenom jedna, dvě přeháňky nic nespraví," varuje ale před přílišným spěchem.

Podle něj je zapotřebí také alespoň základní znalost jednotlivých hub. Jejich záměna se totiž může sbírajícím pořádně vymstít. „A to především u prudce jedovaté muchomůrky zelené, která nyní začíná růst. I když jde o lehce poznatelnou houbu, za sezonu minimálně k jedné smrtelné otravě dojde. V tomto období si lidé nejčastěji pletou žampion zápašný, který je mírně jedovatý a podobá se žampionu ovčímu. Na rozdíl od něj ovšem intenzivně žloutne a má nepříjemnou inkoustovou vůni. Po jeho případné konzumaci vám ovšem hrozí pouze nevolnost či bolení břicha," uklidňuje Libor Tmej.

Martin Mička: vlna bude krátká

Českotřebovák Martin Mička zůstává ve výhledu na další dny opatrnější. „Momentálně rostou houby pouze místy, u nás na Českotřebovsku oprav- du jenom někde. Očekávám ale, že by po posledních deštích mohly víc. Houbám totiž obecně vyhovuje stabilní počasí, poslední dny bylo hodně nestálé," podotýká. Domnívá se také, že houbařské hody nastanou přibližně v horizontu dvou týdnů. „Ale půjde spíše o krátkou letní vlnu trvající týden, maximálně deset dní. Houby hodně porostou a pak zaschnou. Delší měsíční vlny připadají spíše na podzim," konstatuje Martin Mička.

Mýty, speciality a poradna

Ke sběru a konzumaci hub se váže řada mýtů a polopravd. Třeba ta, že kvůli vázání těžkých kovů nejsou k jídlu vůbec vhodné. Podle Libora Tmeje jde o přehnané obavy a zdravotních rizik se lze celkem snadno vyvarovat. „Rozhodně nesbírejte houby podél silnic nebo ve vrcholových partiích hor, kde lesy pročesávají mraky a depozity těžkých kovů jsou tím pádem vyšší," upozorňuje na vhodnou prevenci a dodává: „Na druhou stranu houby těžké kovy stejně nevylučují. Není to až takový problém, zahraniční sběratelé jsou někdy příliš opatrní. Ale před pár dny jsme tu měli delegaci z Itálie a její členové byli nadšení sběratelé a mykologové. U nás to mají do lesa blízko a sběr není omezen, zatímco u nich je povolen pouze v určitých dnech a množství."

Martin Mička i Libor Tmej jsou zajedno v tom, která z hub je na talíři nejlepší. „Růžovka na másle a kmíně je lahůdka, která se nedá s ničím srovnat," má jasno první z nich a jeho kolega dodává: „Ona je dokonalá na jakékoliv úpravy. Dále bych ještě doporučil holubinky nazelenalou a mandlovou. Rád si přinesu domů také vatovec obrovský, výbornou houbu na smažení."

Pokud si nebudete všemi úlovky v košíku zcela jisti, nemusíte zoufat. Mykologové z Chocně vám podávají pomocnou ruku. Každé pondělí od šestnácti do osmnácti hodin provozují v prostorách tamního zámku poradnu, kde určují a vystavují nalezené druhy hub.

