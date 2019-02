Pardubický kraj, Chrudim - Radnice svým občanům naslouchá. I v letošním roce se koná setkání nad tzv. Desaterem problémů Chrudimi.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Pokud víte, co by se mělo ve městě změnit, kde jsou problémy, které žádají vyřešení nebo co by občanům mohlo pomoci, neváhejte a přijďte ve středu 21. února do velkého sálu Muzea v Chrudimi. Setkání je otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přispět svým námětem či připomínkou k rozkvětu města.



Diskutovat se bude o tématech rozvoje města, zdravém financování, územním plánu, urbanismu, podnikání, sociálních věcech, zdravotních službách, zdravém životního stylu, životním prostředí, výchově, vzdělávání, sportu, využití volného času, kultuře, dopravě či prevenci kriminality.



Pořadatelem akce, kterou doplní i hlasování o nejlepším projektu neziskové organizace, je město Chrudim. To realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21.