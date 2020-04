Radní Pardubického kraje schválili finanční podporu pro oblastní spolky Českého červeného kříže. Jedná se o částku 140 tisíc korun, kterou jednotlivé spolky využijí v rámci ocenění a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve.

Soutěž mladých zdravotníků v Ústí nad Orlicí. | Foto: archiv ČČK Ústí n. O.

„V letošním roce dochází k navýšení poskytovaných prostředků z rozpočtu Pardubického kraje o 10 000 korun u každého ze čtyř oblastních spolků Českého červeného kříže v Pardubickém kraji, a to z 25 tisíc na 35 tisíc korun. Důvodem pro navýšení částky je skutečnost, že v minulých letech došlo k růstu cenové hladiny a my si uvědomujeme, jak je činnost jednotlivých organizací důležitá,“ konstatoval hejtman kraje Martin Netolický. V současné situaci jsou některé aktivity Českého červeného kříže pozastavené, jiné naopak velmi frekventované. Pracovníci Českého červeného kříže se věnují mimo jiné koordinaci dobrovolníků, šití roušek nebo pomáhají s nákupy. Funguje také senior doprava. Pozastavena jsou však školení nebo výuka první pomoci. „Tyto tradiční osvětové akce považuji stále za natolik důležité, proto chceme podpořit jejich opětovný rozjezd hned, jak to bude epidemiologicky možné,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.