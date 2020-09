„Navrhnul jsem panu prezidentovi na post ministra zdravotnictví pana profesora Romana Prymulu. Pan prezident mi slíbil, že mému návrhu dnes vyhoví, tak aby mohl být nový ministr zdravotnictví uveden zítra do úřadu,“ napsal Andrej Babiš krátce poté, co svoji rezignaci na šéfa resortu zdravotnictví oznámil Adam Vojtěch.

Uznávaný český epidemiolog Roman Prymula, který medicínu studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Královél a poslední měsíce působil jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, tak na ministerstvo přivádí další hradeckou stopu.

V letech 2010 až 2013 totiž resortu zdravotnictví šéfoval i jeho předchůdce v křesle ředitele hradecké nemocnice Leoš Heger. Pro něj je postava Romana Prymuly dobrou volbou.

„Mám k němu historicky pozitivní vztah a je to jeden z mála lidí, který je na tento post připravený. A ten rok, co jej čeká do dalších voleb, nepromarní a zdravotnictví opět posune dopředu,“ míní jeho hradecký kolega a dodává, že pro Romana Prymulu hrál do karet i fakt, že velmi dobře zvládl začátek covidové krize:

„Zvládl to velmi dobře a za ten čas na ministerstvu zdravotnictví získal i dostatečné zkušenosti. A to jak z agendy zdravotnické, tak i politické, kde má již také velký přehled po důležitých hráčích. Bude také schopen lépe usměrňovat to celé řízení boje proti epidemii, aby to mělo hlavu a patu. Zatím to bylo dosti roztříštěné.“

Jmenování Romana Prymuly kvituje i jeho vysokoškolský spolužák a současný šéf zdravotnických služeb NATO Zoltán Bubeník.

„V případě rezignace ministra Vojtěcha je právě volba pana profesora Prymuly jedno z mála dostupných a rychlých řešení. Navíc pan Prymula, coby bývalý ředitel hradecké nemocnice, zná díky svému působení na ministerstvu v roli náměstka zdravotnictví z obou stran,“ míní šéf aliančních zdravotníků a ředitel sekce vojenského zdravotnictví Armády ČR, který chce dál s ministrem spolupracovat na budování chytré karantény:

„Boj s covidem je celosvětové téma a bohužel ovlivňuje zásadním způsobem řízení zdravotnictví po celém světě. A tak se nemůžeme divit, že některé prvky byly odsunuty do pozadí, protože byly nastaveny jiné priority. Jenom doufám, že máme za ten půl půl rok dostatek zkušeností a postupně se začali řešit i další otázky ve zdravotnictví. A v tomto ohedu panu profesorovi věřím. Má dostatek erudice a zkušeností, že novou funkci zvládne.“