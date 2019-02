Východní Čechy /ŘÁDKY DŮVĚRY/ - Každý týden zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek. Dnes otiskujeme další z vašich dopisů. Pokud máte chuť, napište nám i vy svoje zážitky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Stránka Řádků důvěry se těší mimořádnému zájmu čtenářů. Do redakce chodí desítky dopisů. Proto mějte strpení, i váš příběh brzy zveřejníme.

Ozve se mi žena, která hledá normálního muže?

Vážená redakce, rád pročítám vaše Řádky důvěry a rozhodl jsem se na tomto místě opakovaně zkusit svoje štěstí.

Je mi 54 let, mám 85 kg a 178 centimetrů a mám rád všechno, co je živé.

Rád bych se seznámil s ženou přiměřeného věku, která by mně vyplnila chvíle samoty. Baví mě všechny práce okolo zahrady i domu.

Sám mám nyní zařízenou garsonku, ale dříve jsem bydlel v rodinném domě.

Byl bych rád, kdyby se ozvala žena z okolí Přeloučska anebo Lázní Bohdaneč . Ale není to podmínka. Nevlastním auto ani řidičský průkaz, ale cestuji rád i do zahraničí. Budu se těšit na vaše odpovědi a na případná setkání.

Venda z Pardubicko–Přeloučska

(Pokud chcete reagovat na tento příspěvek, pište na adresu redakce uvedenou vpravo nahoře na této straně. Na obálku napište, komu odpovídáte a datum otištění příspěvku. Dopisy adresátům předáme.)

Poděkování za lidskost

Vážení čtenáři, stále častěji se objevuje v tisku i v televizi, jak se mladí lidé špatně chovají ke starší generaci. Ale já mám lepší zkušenost.

Bylo to po obědě, počasí nic moc, napadl poprašek sněhu. Šla jsem jako obvykle venčit pejska. Bohužel jsem uklouzla a upadla.

Protože je mi již přes sedmdesát let, už se těžko zvedám. Zvedl mě mladý muž. Ani si nepamatuji cestu domů. Trochu jsem se probrala až doma v křesle, v obývacím pokoji. Tekla mi z hlavy krev a byla jsem dezorientovaná. Mladý muž zavolal mému příteli a zároveň i rychlou pomoc, která mě odvezla do nemocnice.

Nestačila jsem mu za jeho pomoc ani pořádně poděkovat, tak bych to ráda napravila na tomto místě. Mnohokrát děkuji panu Ondřeji Štechrovi z Vřesníku za jeho nezištnou pomoc.

Paní Irena z Mlázovic

(Pokud chcete reagovat na tento příspěvek, pište na adresu redakce uvedenou vpravo nahoře na této straně. Na obálku napište, komu odpovídáte a datum otištění příspěvku. Dopisy adresátům předáme.)

Najdu hodného partnera?

Vážená redakce, ráda bych se prostřednictvím této rubriky seznámila s hodným a upřímným mužem, nekuřákem.

Je mi 70 let, již delší dobu jsem sama a bydlím ve větším bytě. Sama si poradím s vařením i s drobnými domácími pracemi. Jsem mírné a pracovité povahy a ráda chodím do přírody.

Byla bych moc ráda, kdyby se mi ozval hodný, upřímný a také trochu pracovitý pán. Mohl by mít auto, klidně i staršího typu, řidičský průkaz mám.

To je zatím vše o mně. Více si určitě povíme u dobré kávy.

Čtenářka od Orlických hor

(Pokud chcete reagovat na tento příspěvek, pište na adresu redakce uvedenou vpravo nahoře na této straně. Na obálku napište, komu odpovídáte a datum otištění příspěvku. Dopisy adresátům předáme.)

Ve dvou se to lépe táhne

Vážená redakce, jelikož nemám mnoho příležitostí k seznámení, zkusím štěstí prostřednictvím vašich Řádků důvěry.

Jsem středoškolačka ve věku 53 let a s výškou 174 cm. Na svůj věk nevypadám, ale to ať posoudí druzí. Jsem již delší dobu sama. Jsem rozvedená, pohledná nekuřačka, alkohol piji pouze příležitostně. Mám své pěkné zázemí, dospělé děti, ale samotné mi je smutno. Ráda bych poznala normálního, hodného, upřímného, věrného a tolerantního muže přiměřeného věku.

Ráda bych navázala vážný, trvalý a hlavně pěkný vztah. Prosím jen o muže nezadaného, opravdu mě nezajímají muži formálně ženatí. Vítán je nekuřák vyšší postavy, klidně i plnoštíhlejší, rybář, motorista s autem a domácí kutil.

V posledním vztahu jsem se hodně zklamala, ale stále jsem optimistka a na muže jsem nezanevřela. Mezi mé záliby patří kolo, příroda, cestování a květiny. Mám ráda teplo rodinného krbu. Jsem povahy veselé, společenské a upřímné.

Těším se na případné odpovědi a zároveň za ně děkuji.

Čtenářka od Pardubic

(Pokud chcete reagovat na tento příspěvek, pište na adresu redakce uvedenou vpravo nahoře na této straně. Na obálku napište, komu odpovídáte a datum otištění příspěvku. Dopisy adresátům předáme.)

Rád poznám milou ženu

Vážená redakce, každý pátek čtu vaše Řádky důvěry. I já bych chtěl zkusit štěstí.

Jmenuji se Ruda, je mi 33 let, měřím 180 cm a vážím 85 kg. Jsem svobodný, bezdětný, sportovně založený romantik, který nezkazí žádnou legraci. Jsem rovněž zklamaný láskou.

Hledám osamělou ženu i s dětmi, na jejich věku nezáleží. V životě jsem doposud doplácel na nevěru a momentálně nemám možnost se v tomhle prostředí seznamovat, protože mám v oknech místo záclon mříže.

Budu rád za každou odpověď, kterou dostanu, a rád všem odepíšu. Nestyďte se a odpovězte.

Váš čtenář Ruda

(Pokud chcete reagovat na tento příspěvek, pište na adresu redakce uvedenou vpravo nahoře na této straně. Na obálku napište, komu odpovídáte a datum otištění příspěvku. Dopisy adresátům předáme.)

Už mě nebaví být sama

Dobrý den, jsem čtenářkou nejen vašich Řádků důvěry, přesto bych se ráda jejich prostřednictvím pokusila seznámit.

Již třetím rokem jsem vdova, stále sama a už mě to nebaví. Chybí mi mužská náruč a mít si s kým popovídat. Je mi 54 let, bydlím v malé obci nedaleko Chrudimi v rodinném domku. Baví mě cestování, jízda na kole a sbírání hub. Ráda bych poznala přítele podobných zájmů ve věku 50 až 60 let, který má auto a řidičák stejně jako já.

Vše ostatní si řekneme při setkání.

Těším se na odpověď

Čtenářka od Chrudimi

(Pokud chcete reagovat na tento příspěvek, pište na adresu redakce uvedenou vpravo nahoře na této straně. Na obálku napište, komu odpovídáte a datum otištění příspěvku. Dopisy adresátům předáme.)

Deník pomáhá

Potřebujete se „vypsat" z těžké životní situace? Toužíte nalézt přátele? Svěřte svůj příběh Deníku. Samozřejmostí je diskrétnost.

Chcete napsat do Řádků důvěry?

Do Řádků důvěry napište vlastní příběh, v němž se podělíte o své starosti, samotu, ale i radosti a úspěchy. Možná právě tak získáte nová přátelství. Své příspěvky s kontakty na vás (adresou a telefonním číslem) i odpovědi na zveřejněné příběhy posílejte na: Hradecký deník, Řádky důvěry, Kladská 17, 500 03 Hradec Králové, nebo na e-mailovou adresu g.lachmanova@vlp.cz.

Neuveřejňujeme anonymní příspěvky. V případě odpovědi uveďte vzadu na obálce, komu odpovídáte a datum otištěného příspěvku. Dopisy doručíme.