Obec proto využila projekt Mikroregionu Litomyšlsko a zakoupila radar, na kterém se občas objeví ostrá měřicí hlavice. Rychlost měří u základní školy ve směru od Vysokého Mýta. „Radar byl instalován na konci srpna a dostali jsme přístupová data ke statistickým údajům. Z nich vidíme, že průjezd v měřeném směru je zhruba tisíc vozidel denně. Nad stanovenou 50 je zjišťováno v průměru třicet řidičů denně, nad 60 kilometrů za hodinu zhruba tři denně a ještě vyšší rychlost poruší malé jednotky řidičů za týden,“ přiblížil první data Abraham. Starosta doufá, že radar u školy zabere a lidé zpomalí.

Se stejným přáním šli do projektu také v Osíku u Litomyšle. Tady napočítali, že obcí na trase Litomyšl – Proseč projede denně okolo čtyř tisíc aut. Radar je na silnici před školou a obecním úřadem ve směru od Dolního Újezdu. „Lidi tady někdy letí, je to hrozný. Kolikrát se bojím přejít silnici,“ řekla starší žena naproti místnímu obchodu.

V Osíku původně chtěli úsekové měření, narazili ale na několik problémů, a to především na vysokou cenu a nesouhlas policie. „Chtěli jsme úsekové měření, ale to stojí asi milion, plus každý rok kalibrace a pokuty by ani nešly nám, ale úřadu v Litomyšli. A hlavně nám úsekové nepovolí policie, protože není důvod zpomalovat rychlost v úsecích mimo centrum, kde to není tak exponované, moc tam lidé nechodí a jsou tam chodníky,“ vysvětlil starosta Osíku Karel Rothschein.

Už nyní je ale podle něho efekt znát, řidiči před radarem výrazně zpomalí. V říjnu projelo vesnicí 102 168 vozidel, větší část od Litomyšle. Podle statistik překročilo v září padesátku 21,3 procenta řidičů, v říjnu pak 20 procent. „V říjnu změřil radar překročení rychlosti v rozmezí 60 až 70 kilometrů za hodinu u 477 vozidel. K překračování rychlosti dochází hlavně v noci, konkrétně po půlnoci. Výjimkou nejsou ani rychlosti přes 90 kilometrů za hodinu,“ podotkl osícký zastupitel Michal Zölfl.

Z pokut postaví dům seniorů

Už brzy začnou radary v Osíku i Cerekvici nad Loučnou „rozdávat“ pokuty. „Měření rychlosti s možnými důsledky na peněženky řidičů bude zprovozněno po montáži potřebných dopravních značek. Poté bude ostrá hlavice putovat po zapojených obcích,“ uvedl Abraham.

V současné době je do projektu zapojených pět vesnic na Litomyšlsku. Radary měří rychlost v Makově, Cerekvici nad Loučnou, Osíku a Němčicích. Za Litomyšl se měření rozšířilo do Pohodlí. „Do konce letošního roku bude na Pohodlí poprvé nainstalován a zprovozněn represivní modul tohoto zařízení. Ten už zdokumentuje překročení okamžité rychlosti jako dopravní přestupek,“ sdělila mluvčí Litomyšle Anna Doubravová.

Zařízení bude obsluhovat Městská policie Litomyšl a na ní také bude, do které obce zapojené do projektu, kdy a na jak dlouho ostrou měřicí hlavici přemístí. Pokuty vybrané v úsekovém měření v Litomyšli putují na speciální účet pro stavbu budoucího domova pro seniory. Na stejné konto poputují i peníze, které zaplatí řidiči za překročení rychlosti ve vesnicích.

Každá obec si radar pořídila na vlastní náklady. Město Litomyšl systém stál 184 600 korun. Měřicí kameru pro represivní modul bude mít Městská policie Litomyšl v pronájmu za 42 tisíc korun měsíčně.