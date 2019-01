Orlickoústecko – I když je leden, vládne spíš jarní počasí. To netěší ani lyžaře a provozovatele zimních středisek, ani příznivce zimní turistiky. V kalendáři totiž mají poznamenané dva termíny: 24. – 26. leden a 6. – 9. únor, kdy se koná jubilejní 20. ročník Zimního táboření na Kozlově u České Třebové a VIII. Mezinárodní zimní sraz turistů v Králíkách.

Zimní táboření na Kozlově. | Foto: Michal Horák

Kolem Chaty Maxe Švabinského na Kozlovském kopci by letos mohlo vyrůst až sto stanů. Takové je přání pořadatelského tandemu František Uma – Táňa Hejlová, který pro letošní jubilejní ročník připravuje pestrý program. Táborníci se začnou sjíždět už v pátek 24. ledna, hlavní program vypukne v sobotu. „V sobotu ti zdatnější mohou vyrazit již ráno a obejít si celou hvězdici našeho programu po okolí. Přidat se mohou všichni, kdo se přijdou třeba jen tak podívat. Ti méně zdatní si budou moci vybrat některou z cest zakončených různými zajímavými cílovými body," naznačuje Táňa Hejlová a přidává konkrétní informace: „Cesty povedou do pravěké osady v Křivolíku, kterou Bacrie oživí od 10 do 13 hodin, lyžaři se mohou vydat na Andrlův chlum, dále do Log Townu, kde se romanticky přeneseme na Divoký západ, cestou můžeme navštívit renesanční opevnění v Semaníně. V kostele pan Smyčka připravil zajímavosti z historie panství a v příjemném farním sklípku nabídne občerstvení."

Atmosféru Klondiku na Kozlově dokreslí poprvé účast spřežení samojedů. A tak mají pořadatelé velké přání: aby nachumelilo a aby si na Kozlov a trasy našli cestu i Českotřebováci a další návštěvníci.



Zimní táboření na Kozlově má několik desítek věrných účastníků, kteří se do kraje malíře Maxe Švabinského pravidelně vracejí. Kouzlu zimního táboření přitom podléhají i ženy. „Určitě je to i pro ženy, já v zimě jezdím tábořit už pětatřicet let. A co mě na tom nadchlo? Ticho, když jede člověk do hor, je tam božské ticho, protože tam moc lidí nejezdí, spíš horolezci, a to je fajn parta lidí. A taky nejsou klíšťata a komáři," říká s úsměvem Táňa Hejlová.

Bez čeho se při zimním táboření neobejdete?

„Nejdůležitější je kvalitní oblečení a spacák. Když člověk vidí, že někdo spí v zimě ve spacáku jen ve spodním prádle, klepe si na čelo, ale ty spacáky jsou tak dobře vymyšlené a udělané, že to jde. A musí být dobrá podložka. Pokud máte izolaci od země a shora spacák z dutého vlákna nebo prachového peří, tak zima není," říká Táňa Hejlová.

Nebojte se tábořit i s dětmi

Pravidelně se pod rozhlednu na Kozlově vrací i Petr Špatenka se svými syny (na malém snímku). Školáci jsou zkušenými táborníky, zimní táboření okusili už „v peřince". Podle jejich táty jde především o dodržení několika hlavních zásad. „V první řadě jde o technické zázemí a vybavení, kvalitní spacáky, podložky a dobrý stan. V noci je potřeba děti zkontrolovat, jestli je vše v pořádku. V mrazech do minus deseti stupňů je to ale bez problémů. Pokud se jezdí s malými dětmi, je dobré mít zadní vrátka. Vyzkoušet si táboření tam, kde je možnost úniku do hospody, chaty a podobně. Děti jsou od přírody zvídavé, takže když to člověk připraví tak, že jsou spokojené, chtějí znovu," říká táborník Petr Špatenka.



A přidává jednoduchý tip na táboření s dětmi: „Stačí napustit pet lahev teplou vodou, zabalit ji do hadry a strčit ji dítěti k nohám, kde ho bude hřát. V kvalitním spacáku je voda i ráno teplá."

Mezinárodní megaakce

Turistickou megaakci budou hostit od 6. do 9. února Králíky. Mezinárodní zimní sraz turistů pořádá Odbor KČT Horal Ústí nad Orlicí. „Přihlášeno máme čtyři sta padesát účastníků ze všech tří států – Česka, Slovenska a Polska – ale ještě očekáváme další přihlášky, protože turistické oddíly mládeže mají posunutý termín do dvacátého ledna," uvedl aktuální informace Ota Boura. Horal už má s pořádáním takového setkání zkušenosti, v roce 2005 v Králíkách hostil čtyři stovky turistů.

Vyznavači zimní turistiky se od čtvrtku do neděle zaplní králické školy, tělocvičny i penziony, někteří z nich „složí hlavu" v zimním táboře na Hedeči. Servírovat se jim bude pestré šestnáctichodové zimní menu: trasy pro pěší turisty, pro horaly na sněžnicích, lyžařské přejezdy, trasy ski-alpinistické, sjezdové lyžování i adrenalinové radovánky. Specialitou bude třídenní přejezd Jeseníků.

„Jménem svým i jménem města Králíky si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat k nám, do regionu, kde je království vládce Králického Sněžníku Krulišáka a jeho partnerky Rozvodnice. Rádi vás všechny přivítáme uprostřed krásné přírodní scenérie v blízkosti třetího nejvyššího pohoří České republiky a ve městě Králíky," zve do Králík starostka města Jana Ponocná.