Pardubice – S příchodem jara se na své zahrady začínají stahovat pěstitelé. Nastává totiž čas příjemného jarního zahradničení a úklidu zahrad po zimě. Ale nejen zahradníci a zahradnice mají napilno.

Ilustrační foto | Foto: Foto: archiv

Na jaře se totiž v obchodních domech začínají rojit stojany se semínky květin i zeleniny a jinak tomu není ani ve specializovaných obchodech.



Své o tom ví každý, kdo se zabývá pěstováním již od semínek. Začátkem března je poslední šance na výsev semen paprik a brokolice pro předpěstování sazenic a do poloviny tohoto měsíce je třeba do květináčků, kelímků či výsevných mističek za okno vysít semínka rajčat. Za dobrých podmínek lze do pařenišť či fóliovníků vysévat karotku a ředkvičky a sázet předpěstovaný raný salát.



„Na jaře je čas na výsev zeleniny, jako jsou ředkvičky, salát nebo květák. Semínka se dají koupit téměř ve všech supermarketech, ale nejlepší je navštívit specializované zahradní centrum například ve Zlaté uličce na třídě Míru, v Dubanech, v Černé za Bory nebo u nemocnice. Navíc, když si nebudete jisti výběrem, obsluha vám jistě ráda poradí,“ potvrdil známý pardubický zahrádkář Josef Hrstka.

Pěstování květin

Ani milovníci pěstování květin nezůstávají pozadu, březen je totiž ideální čas pro předpěstování okrasných letniček. Řeč je zejména o afrikánech, astrách, kosatcích nebo slaměnkách s názvem smil listnatý. Ideální čas je také na vysazování okrasných stromů a zakládání živého plotu. A pokud není zmrzlá půda, je nejvhodnější období na výsadbu růží.



V tuto dobu nepřijdou zkrátka ani ti, kdo nemají zahradu. Za okny se stále častěji začínají objevovat jarní truhlíky vyzdobené například sedmikráskami, maceškami či pomněnkami a ideální čas je i na množení a přesazování pokojových rostlin. Balkonové rostliny schované před zimou v místnostech, kde nemrze, je třeba začít otužovat. K tomu postačí časté větrání a zvyšování zálivky.

(kat)