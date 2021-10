Na farmě v Květné Zahradě v Květné u Poličky vyrábí kvalitní sýry. Jejich Květenský poklad se dokonce stal Regionální potravinou roku 2021. Ještě nedávno se ale květenské sýry daly koupit jen přímo na farmě, v krámku v Květné u silnice nebo ve zdravé výživě ve Svitavách. Dnes je všechno jinak.

„Vstoupili jsme do brněnského Rohlik.cz a nově i do toho pražského. Museli jsme získat tzv. ovál a teď už můžeme dodávat kamkoliv. Jsme schválený provoz a už ne jenom prodej ze dvora. Takže můžeme dodávat naše výrobky i do obchodních řetězců,“ vysvětluje šéf Květné Zahrady Ferdinand Raditsch.

Kromě Rohlíku si sýry z Květné objednávají i lidé v síti Scuk. A nejde jen o malé objednávky. Květná Zahrada dodá týdně okolo dvaceti kilogramů sýrů do Rohlíku a dalších sedm kilo do Scuku. Navíc lidé stále nakupují v krámku v Květné a přímo na farmě. „Prodáváme ve velkém i mléko, desítky litrů týdně od nás nakupuje vegetariánská jídelna ve Svitavách,“ podotýká Raditsch.

Dříve bylo podle něj prosazení na trhu mnohem těžší. „Už to není tak šílené jako dřív, ale zákazníka stále zajímá hlavně cena, potom kvalita a až pak nějaký příběh. Obecně je problémem produktů z malých farem vyšší cena. Je tam velký podíl ruční práce a tradičních postupů. Na cenu eidamu za 130 korun se opravdu nedostanu,“ dodává Raditsch.

ŠKOLKA VAŘÍ "OD SOUSEDŮ"

Regionální potraviny od lokálních producentů patří v Pardubickém kraji mezi oblíbené. Od chovatelů, farmářů a dalších výrobců je nakupují menší obchody, restaurace nebo už i jídelny. „V naší mateřské škole vaříme z lokálních potravin. Odebíráme základní zeleninu a brambory od soukromého zemědělce Drahoše z Dolního Újezdu a maso bereme ze Sloupnice,“ říká ředitelka Mateřské školy v Horním Újezdu u Litomyšle Ludmila Juzová.

Pardubický kraj chce podpořit i venkovské prodejny, aby i tady lidé nakoupili kvalitní potraviny ze svého okolí. Pokud budou provozovatelé nabízet regionální potraviny vyrobené v Pardubickém kraji, mohou získat dotace v řádech desítek tisíc korun.

Právě Zemědělské družstvo Sloupnice patří mezi největší producenty regionálních potravin v Pardubickém kraji. Nově má opravenou farmu pro chov dojnic ve Sloupnici za více než 130 milionů korun. Vedle toho družstvo postavilo v Řetové vlastní mlékárnu.

I když je o lokální potraviny v poslední době velký zájem, někde jsou stále rezervy. Více regionálních produktů by mohly využívat školní jídelny nebo krajské nemocnice. Na to se chce zaměřit Pardubický kraj.

„Jednali jsme s Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR o metodice pro námi zřizované organizace jako školy nebo zdravotnická zařízení, aby bylo možné při nákupu potravin upřednostnit regionální producenty. To je cesta, jak můžeme nakupovat kvalitní a místní potraviny pro potřeby závodního stravování v našich školách, nemocnicích a dalších organizacích,“ tvrdí hejtman Martin Netolický.

Podle krajského radního Miroslava Krčila má vzniknout platforma na propojení výrobců a odběratelů. „Chceme propojit objednavatele z řad závodních jídelen, školních jídelen a dalších s výrobci a producenty, kteří by tak získali prostor pro svoji prezentaci. Vše nyní řešíme se společností Agrovenkov, která plní roli krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova,“ dodává Krčil.

