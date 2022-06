Desítky zvířat zasažených smrští skončily v záchranné stanici Pasíčka na Chrudimsku. Většina z nich má reálnou šanci na návrat do přírody.

"Když se k nám malý čáp dostal, hned byl přemístěn do inkubátoru. Ten jsme už měli předehřátý, protože v okamžiku po bouři jsme přijali mnoho telefonátů od lidí o nalezených zraněných ptácích," uvedl pracovník záchranné stanice Milan Oppa.

Ačkoliv to příliš nadějně nevypadalo, malý tvor začal statečně bojovat o život. Přijímá potravu v podobě myších holat a malých rybiček omočených ve vodě. "Je nemotorný, ale snaží se. Dokonce už začíná klapat zobákem," popsal péči o čapího sirotka Oppa. Smutný dovětek se týká rodičů čápěte - lidé z Podlažic si všimli, že se jeden z nich po bouři vrátil na podlažický komín ve snaze mláďata najít. Ale když viděl zlikvidované prázdné hnízdo, odletěl pryč.

Azylu se ještě v pondělí dočkalo 21 volně žijících živočichů z okolí Chrudimi, Chrasti a Vysokého Mýta. V úterý dopoledne přibylo dalších 13 ptáků. "Šlo se o zesláblé dospělé jedince, vyčerpaná mláďata, která v mnoha případech přišla o hnízdiště následkem polámaných nebo vyvrácených stromů. Zpravidla při nálezu živého mláděte byla v okolí nalezena i ta, která bouři nepřežila," dodal Oppa.

Promočení a vyděšení ptáci skončili v akutní péči pracovníků Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. Většina z nich se po léčbě může vrátit do volné přírody.Zdroj: Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

Se svozem do Boru u Skutče velice pomohli nálezci, kteří zprvu přivezli mládě slabého a promoklého káněte. Když viděli, kolik tvorů potřebuje zachránit, začali svážet do Pasíček další živočichy v nouzi. To hodně pomohlo, protože pracovníci záchranné stanice se tak o ptáky mohli stoprocentně starat.

Péči mimo jiné potřebuje dospělý luňák červený, který byl u obce Bítovany nalezen pod spadlou borovicí. Vzrostlý strom ho přimáčkl k zemi. V době nálezu byl luňák od silného deště promočen a zcela apatický. Potom se ukázalo, že má silný otřes mozku.

V záchranné stanici se ocitli i další zmáčení a zesláblí ptáci, třeba poštolka, krahujec nebo káně. Pomoci se dočkala i odrostlá mláďata sojek, kavek, strak, vran, kalousů ušatých a pěvců.

Šanci na život dostala i labuť, která během bouře přistála na benzinové pumpě a pohmoždila si levou stranu těla, takže nebyla schopna vzlétnout. Celková prognóza všech přijatých živočichů je taková, že až na pár vážněji poraněných jedinců mají reálnou šanci na návrat do přírody.