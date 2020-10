Vznikl v lesíku podél městského okruhu v ulici Dr. Milady Horákové u obchodu Tesco. Je sice neoplocený, ale umožňuje jeho majitelům vypustit psa bez vodítka i bez náhubku.

Jen pro vychované

„Podmínkou pochopitelně je, že pes je dostatečně vycvičen, je zcela ovladatelný, v minulosti nezaútočil na jiné zvíře či dokonce člověka a jeho průvodce je dostatečně zkušený,“ uvedl mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec. Prostor je upravený s posekanou trávou, k odpočinku slouží lavička. Exkrementy pejskaři sami uklízejí, mají k dispozici odpadkový koš.

„Jsem ráda, že v Chrudimi takový plácek je, alespoň nebudou psi volně pobíhat mezi domy a vbíhat do pískovišť. Už jsme se s mojí fenkou novým prostorem prošly a musím říct, že ji to moc bavilo – míst k očichávání psích vzkazů bylo hodně,“ usmívá se Martina Krajíčková, obyvatelka protějšího sídliště U Stadiónu.

Starosta města František Pilný je rád, že loučka vznikla. „Měli jsme to před volbami v programu. V plánu je ještě jedno místo, a to v ulici Na Výsluní. Ta by však měla být plně oplocená“ řekl starosta s tím, že zvláštní menší prostor by dostali i méně společenští psi nebo háravé feny.

Informační cedule

Také v Lanškrouně mají prostory pro volný pohyb psů. Nemají oplocení, jsou ale označené informačními cedulemi. Radnice už před časem vyhověla pejskařům, kteří po místech k volnému venčení už dlouho volali.

V Ústí nad Orlicí zatím takový prostor chybí. „Shodli jsme se při venčení, že by nám takový ohraničený pozemek přišel vhod. Chodíme se se psy projít za město k cyklostezce, ale pro někoho to může být z ruky,“ říká jedna z pejskařek.

Beze strachu

V evidenci Městského obvodu Pardubice III je více než 1 250 majitelů psů. Pro volné pobíhání a venčení jejich svěřenců jsou na území městského obvodu vymezena čtyři místa, tři jsou bohužel v blízkosti frekventovaných silnic. Městský obvod proto nově vyhradil k venčení prostor veřejné zeleně na křižovatce ulic Blahoutova a Na Drážce, který má velikosti 2100 metrů čtverečních.

Psi se tam mohou volně pohybovat bez obav jejich majitelů ze střetu s automobilem. Plocha je vybavena odpadkovým košem na psí exkrementy.