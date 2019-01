Litomyšl – Úderem desáté hodiny ve středu začal předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl. Vstupenky na nejžádanější programy byly do jedné zarezervovány.

Brzké vstávání

Marie Soukupová z Nové Vsi přišla stát frontu už deset minut před půl čtvrtou ráno, to aby měla jistotu, že se na ni lístky dostanou. „Letos nebyl ani mráz ani vítr, tak bylo to dobré," podotkla žena, které se jako první podařilo zakoupit vstupenky na všech pět vybraných pořadů.

Stejné štěstí měla i Litomyšlačka Marie Paříková. „Byla jsem tady o půl páté, mám číslo osm a sehnala jsem všechny lísky, co jsem chtěla. Vstávat brzy se vyplatí," svěřila se Marie Paříková, pro kterou je období festivalu velkým svátkem, který si užívá spolu s přítelkyněmi.

Vládl internet

Dlouhé fronty před začátkem předprodeje jsou už ale minulostí. „Dneska většinou lidé kupují po internetu. Internetový prodej jsme spustili v deset hodin. Hned v prvních deseti minutách jsme zaznamenali 7214 návštěvníků, kteří jak postupně vybírali, tak na internetové stránky klikli 51881 krát," prozradil ředitel festivalu Jan Pikna.

Po půlhodině bylo šest pořadů úplně vyprodaných a u dalších čtyř zbývalo méně než sto vstupenek.

„Přišla jsem čtvrt hodiny po začátku a Korunovační mše, na kterou jsem chtěla lístek, už je vyprodaná," sdělila Tereza Eliášová. V hledáčku měla další tři programy, například Klasika je Cool.

„Myslím si, že v půl jedenácté bude první představení vyprodané, a to Slavností zahajovací koncert," prorokovala ještě před začátkem předprodeje Ivana Baarová ze Smetanovy Litomyšle. O moc se nespletla. Vstupenky na zahajovací koncert byly skutečně mezi prvními vyprodanými.

„Jsou to ale vstupenky, které nejsou prodané, ale pouze zarezervované. Část z nich se určitě vrátí zpátky do prodeje," upozornil Jan Pikna. Mezi rezervací vstupenky a jejím zakoupením nesmí uplynout víc jak tři dny, po této době se zarezervované vstupenky vrací do prodeje.

„Letos máme novou službu „hlídací pes". V případě, že se uvolní rezervace, automaticky je nabídnutá tomu, kdo je v pořadí čekatelů," vysvětlil Jan Pikna.

Přesto zejména starší lidé neváhali ráno brzy vstávat, aby byli jedni z prvních, kdo si budou moci lístky přímo v Litomyšli zakoupit.

Od tři čtvrtě na pět čekala na začátek předprodeje Miluše Kozáková. Lístky se jí koupit podařilo, ale ne na původně vybraná místa. Spolu s vnučkami zhlédnou Figarovu svatbu. „Na festival chodím pravidelně. Byla jsem dokonce i v roce 1949. To mi bylo devět let. Kdybych mohla, tak bych snad šla na každý koncert i na každou operu. Velice se mi to líbí," nechala se slyšet Miluše Kozáková z Litomyšle.

Letošní novinkou byly i speciální víkendové balíčky, které byly v prodeji od prvního března. „Byl to experiment, ale prodávaly se výborně. Ze čtyř set sedmdesáti jich zbylo pouhých čtyřicet," doplnil Jan Pikna.

(jš, pš)