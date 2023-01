Mluvčí společnosti Škoda Auto Gabriela Slabihoudková uvedla, že do 23. prosince v rámci obou výrobních závodů v Mladé Boleslavi a Kvasinách počet nekompletních vozů zásadně poklesl, a to pod 15 tisíc. "Aktuálně se na letišti v Hradci Králové nachází přibližně 500 vozů, které jsou dokončeny a budou expedovány k zákazníkům," přiblížila mluvčí.

Ještě loni v říjnu tu bylo přes 900 nedokončených vozů a další tisíce aut stály na jiných místech. Firma kvůli tomu napnula své síly k dokončení rozpracovaných automobilů, proto byla i v Kvasinách na konci roku zastavena výroba na octavii a všechny chybějící díly se montovaly do rozpracovaných vozů. Automobilka Škoda Auto v důsledku přetrvávajících potíží s nedostatkem komponentů vyrobila v loňském roce o statisíce vozů méně, než původně plánovala.

Oproti tomu ve Vrchlabí se jede naplno. "Vrchlabský závod dodává převodovky do továren koncernu Volkswagen po celém světě. Výroba přímo řazených automatických převodovek DQ200 je tedy pro koncern velmi důležitá a díky tomu Škoda Auto dokáže vyrábět na plnou kapacitu," vysvětlila Slabihoudková.

Hrozí propouštění?

Aktuální situace v automobilovém průmyslu a krize dopadající na společnost Škoda Auto i koncern Volkswagen přitom vyvolávají obavy z možného propouštění.

"Přes veškeré obtíže vyvolané polovodičovou krizí či válkou na Ukrajině je na základě dohody s Odbory KOVO naším společným cílem zajištění zaměstnanosti v maximální možné míře. Operativně reagujeme na aktuální situaci v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů a poptávku po našich vozech. I v letošním roce pokračujeme v optimalizaci personálu v administrativní části naší společnosti. Obecně se snažíme maximálně využít demografické křivky a přirozené fluktuace a odpovědně přistupujeme k náboru personálu," řekla Slabihoudková.

Jaké má automobilka plány pro letošní rok a jak se dotknou jejích závodů na východě Čech? "Co se týče závodu v Kvasinách, do konce roku 2023 bude dokončena příprava závodu pro náběh nové generace modelu Kodiaq," prozradila mluvčí společnosti Škoda Auto.

Ve Vrchlabí se pak dokonce ve velkém nabíralo. Největší výzvu tu nyní představuje náběh 20směnného systému.

"Zahájen byl již v listopadu loňského roku. Závod musí běžet sedm dní v týdnu 24 hodin denně, v této souvislosti byl velkou výzvou nábor téměř 250 nových zaměstnanců a především jejich zaškolení. 20směnný systém je rovněž výzvou pro všechny oblasti od výroby a logistiky přes kvalitu, technický servis a servisní útvary. Neméně důležitým tématem je i v tomto roce vzdělávání a kvalifikace personálu. V neposlední řadě pak zavádění dalších automatizačních projektů, které se plánují ve výrobě i logistice," dodává Slabihoudková.

Evropská unie přitvrzuje

Škoda Auto plánuje v evropském měřítku do roku 2030 dosáhnout 70procentního podílu elektromobilů na celkových prodejích. Už do roku 2026 chce uvést na trh minimálně tři další plně elektrické modely.

Evropský parlament loni schválil návrh, podle něhož by měl od roku 2035 platit zákaz prodeje nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory. Zákaz má přimět automobilky, aby se zaměřily na elektromobilitu. Poradní skupina Evropské komise pak v listopadu představila svůj návrh emisní normy Euro 7. Má sjednotit emisní limity pro benzinové a dieselové motory a omezit emise částic z brzd a pneumatik. Návrh není tak přísný jako původní, ale automobilky z něho radost nemají. Kromě vyšších investic je pro ně problémem termín, od kdy by norma měla platit - už od července roku 2025. To by mohlo znamenat vyřazení celé části vyráběných vozů.

Předseda podnikové rady Odborů KOVO Jaroslav Povšík na odborové konferenci připustil, že v tomto vážná rizika skutečně existují. "Pracuje se s ekvivalenty let 2026 až 2035. Pracuje se též s riziky ztráty agenturního i kmenového personálu. Odbory KOVO ale udělají maximum pro to, aby k tomu nedošlo," zdůraznil.

Budoucnost aut bez emisí?

Autoprůmysl prochází s přechodem na bezemisní mobilitu největší technologickou proměnou ve své historii.

"Od firem to vyžaduje mohutné investice do nových typů pohonů, přitom současně musí zůstat konkurenceschopné navzdory vysoké inflaci, energetické krizi a dopadům války na Ukrajině. Návrh Euro 7/VII v podobě, ve které jej předložila Evropská komise, může toto úsilí ohrozit, neboť stanovuje neúměrně přísné limity pro nákladní vozidla, může omezit nabídku dostupných osobních vozidel v nižších kategoriích a hrozí také odčerpáním omezených zdrojů, které je třeba investovat do elektrifikace a naplnění klimatických cílů,“ upozornil prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn. Podle něho je zavedení už v polovině roku 2025 neakceptovatelné.