Třídy se budou po týdnu střídat při rotační výuce. V těch samých krajích budou moci zpět i všechny děti do mateřských škol, a to i bez roušek a testů. Pro epidemiology je tak časný návrat do škol překvapením, vývoj epidemie tomu totiž ještě plně neopovídá.

Otevření druhého stupně školZdroj: Pardubický kraj

Vláda původně stanovila podmínku návratu do škol maximálně 100 pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel v kraji. Takovou hranici ale zatím splňují jen tři regiony v České republice, Pardubický má dnes incidenci 120 případů. Toto číslo klesá každý týden zhruba o 18 procent.

"Epidemická situace v Pardubickém kraji umožňuje návrat dětí již také na druhý stupeň základních škol. Prozatím ovšem rotačním způsobem vždy po celých třídách (stejně jako nyní u žáků prvního stupně). Opatření se týká samozřejmě také nižších gymnázií.

Aktuální incidence činí průměrně 120,2 nakažených osob na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dní. Žáci se vrací ve stejném režimu do škol také v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském kraji a v Praze. Patříme tedy do první vlny krajů," uvedl hejtman Martin Netolický.

Ještě předevčírem to na tak brzký návrat žáků do škol narozdíl od Královéhradeckého kraje nevypadalo. "Můj odhad je, že bychom o návratu žáků na 2. stupeň mohli začít uvažovat v příštím týdnu. To by znamenalo, že by se mohli do škol vrátit 11. května, ale to je, prosím, zatím jen odhad,“ řekla Deníku v úterý krajská epidemioložka Olga Hégrová.

„Konečné slovo má pochopitelně Ministerstvo zdravotnictví. My zatím nepředpokládáme, že by se žáci 2. stupňů do škol vraceli. Týdenní incidence tomu nenapovídá,“ přisvědčila ředitelka odboru dětí a mladistvých krajské hygieny Lenka Labudová.

Překvapení a rozladění jsou ale i někteří ředitelé škol. „O pondělním návratu žáků druhého stupně vím asi hodinu. Je to neuvěřitelné. Mluvil jsem teď s panem náměstkem pro školství, my ředitelé to nevíme, magistrát to neví. Já už nemám slov na to, jak s námi vláda jedná. Dozvídáme se to jako poslední,“ reagoval ředitel Základní školy Studánka Filip Patlevič.

Za velký problém považuje právě předávání informací na poslední chvíli. „Uvažovalo se o Středočeském kraji a o Praze, o ostatních krajích nepadlo ani slovo. Z médií se dozvíme, že jde i Liberecký a Pardubický kraj a další. Oni si neuvědomují, že musíme proškolit druhostupňové učitele v testování. A za další taky zajistit suroviny do jídelny na pondělí, aby měli z čeho vařit pro ty další žáky,“ vyjmenoval ředitel pardubické základní školy.

„Zítra to s kolegy naplánujeme a zorganizujeme, v tomhle jsme oproti naší vládě mnohem flexibilnější. V pondělí dáme brzy ráno poradu, aby se testování naučili i učitelé vyšších ročníků. Ale celé už mi to přijde jako zkouška od vlády, co všechno ještě vydržíme a zvládneme,“ svěřil se Patlevič.