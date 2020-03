Prvním člověkem, který se nakazil koronavirem a pochází z Pardubického kraje, je muž v důchodovém věku, který o víkendu přijel z dovolené v Rakousku. „Dnes mi bylo hlášeno laboratoří, že ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové je vysoce suspektní vzorek, který odpovídá genové typizaci koronaviru Covid-19,“ oznámila včera v podvečer za Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje epidemioložka Olga Hégrová.

Důchodce z Pardubic

Poté se čekalo, až vzorek potvrdí národní referenční laboratoř, ale její zpráva byla jasná – vzorek je pozitivní.

Důchodce bydlí v Pardubicích a je v domácí karanténě. „Je to import ze zahraničí, překvapivě nikoli z Itálie, ale z Rakouska. Jedná se o muže, který byl lyžovat, v neděli se u něho objevily první příznaky,“ uvedla Hégrová.

Muži nebylo dobře, volal proto na telefonní linku krajské hygienické stanice, která ho upozornila, ať nechodí k lékaři a zůstane doma, poté k němu přijel mobilní tým, který udělal odběr. Epidemiologové pátrají po lidech, s nimiž důchodce přišel do kontaktu, i je čeká vyšetření a testování na koronavirus.

Do úterního rána bylo z Pardubického kraje vyšetřeno přibližně 50 vzorků. Z celkového počtu jich bylo 12 odebráno v nemocnici a zbytek mobilními týmy. „Mobilní týmy vznikly v průběhu minulého týdne, kdy v jednom týmu je řidič záchranné služby a sestra z infekčního oddělení,“ popsala Hégrová.

Bezpečnostní opatření

Nařízení vlády, které včera kvůli koronaviru zavřelo školy a zrušilo hromadné akce, má nepřímé dopady na celý Pardubický kraj. Nařízení oslabí především zdravotnictví, kterému hrozí nedostatek personálu.

Pracovníků zdravotnických zařízeních a těch, které poskytují sociální služby, je i za běžných okolností málo, nyní si navíc berou dovolenou, aby mohli být doma s dětmi, kterým byla zrušena výuka. Podle generálního ředitele Nemocnic Pardubického kraje Tomáše Gottvalda se to týká až 80 zdravotních sester.

„Rodiče si postupně opatřují potvrzení, jakési hlídačenky, což znamená výpadky v rámci personálu. Mohlo by to vést k omezení dlouhodobě plánované péče. Nesmí se to dotknout péče urgentní, ta bude ve všech nemocnicích Pardubického kraje zajištěna, a nesmí dojít ani k přerušení jakékoli péče na lůžkových odděleních,“ upřesnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Podobné situaci ale čelí také sociální služby.

Speciální školky

Kraj uvažuje o zřízení hlídací služby pro děti těchto zaměstnanců tak, aby péče byla bez omezení poskytována. „Hledáme řešení, které by umožnilo například hlídání dětí mimo režim školského zákona. Jak bylo opatření napsáno, týká se osobní účasti žáků a studentů na školním vzdělávání, což výkladově nevylučuje, že bychom mohli hledat cestu k hlídání dětí, jejichž rodiče jsou zaměstnaní ve zdravotnických a sociálních službách,“ vysvětlil Netolický.

Preventivní opatření nařízené vládou má dopad také na veřejnou dopravu, která v kraji buď ve čtvrtek, nebo v pondělí přejde do prázdninového provozu, stejně tak se ve čtvrtek omezí pardubická městská hromadná doprava.