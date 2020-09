K nárůstu došlo po infekci v hokejovém klubu v Litomyšli. Dorostenci si přivezli koronavirus ze soustředění v Brně.

Hokejisté, jejich příbuzní a přátelé skončili v karanténě. Nakažených je 24 hráčů a jejich rodinných příslušníků. Kvůli tomu v pátek nařídilo vedení Střední zahradnické a technické školy v Litomyšli svým studentům roušky. „Několik lidí je v karanténě, někdo v izolaci a co víme, tak ve škole pracuje příbuzný jednoho nakaženého hokejisty. Je tady trochu panika,“ řekl jeden ze studentů.

Kvůli hokejistům jsou v karanténě i pracovníci jedné litomyšlské firmy. Nákaza se objevila rovněž u zaměstnanců jedné restaurace.

Plánované velké víkendové akce ale proběhnou. A to včetně sobotní a nedělní lidové veselice v Litomyšli, plné jídla a pití. V pátek odpoledne ale byla po konzultaci s hygieniky zpřísněna její pravidla: Jídlo a pití bude podáváno pouze do jednorázového nádobí a kapacita v jednotlivých sektorech bude snížena z 1000 osob na 500. „Samozřejmě vnímáme, že je v Litomyšli vyšší riziko nákazy. Nebudeme ale veselici rušit. Je však možné, že na ni přijde méně lidí. Myslím si, že místní hodně zůstanou doma,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

A zřejmě má pravdu. „Chtěli jsme na veselici jít s přáteli a dětmi. Usoudili jsme, že nepůjdeme zbytečně do rizika. Chceme, aby děti chodily do školy a my do práce,“ míní Kristýna Tichá z Litomyšlska.

Uspořádání pouti zvažovali také ve Svitavách a o situaci jednal starosta David Šimek v pátek dopoledne s hygienou. „Ve městě jsou čtyři pozitivní obyvatelé. Jejich kontakty jsou natrasované a všichni dodržují karanténu. Pouť rušit nebudeme,“ řekl starosta David Šimek.

Dva nakažené hlásí charita v Poličce. Onemocnění evidují u pracovnice občanské poradny a u jednoho klienta AC dílen. „Občanská poradna je až do odvolání uzavřena. Ve službě AC dílen spolupracujeme s hygienou na trasování kontaktů. Pracovníci, kteří přišli do kontaktu s nemocným klientem, podstupují testování na koronavirus,“ informoval ředitel poličské charity Martin Dvořák.

Jednoho úředníka zaznamenal v pátek krajský úřad v Pardubicích.

Lidé mají strach:



Covidová situace se mění velmi rychle, v řádu dnů, i v ostatních okresech kraje. Relativně nejlépe je na tom nyní Orlickoústecko. Strach mezi lidmi navzdory odporu k rouškám ale rezonuje všude. Například před několika dny zápasila s polovičním propadem tržeb jistá restaurace poté, co médii proběhla informace o jednom pozitivním klientovi sousedního domova důchodců. Štamgasti dostali strach, personál ústavu totiž chodí do restaurace na obědy.