Akci s názvem Zachraňme klima, zastavme Chvaletice, skoncujme s uhlím pořádá iniciativa Občané za konec doby uhelné a sdružení Limity jsme my.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Protesty proti elektrárně se opakují. V roce 2016 obsadili elektrárenskou věž členové hnutí Greenpeace, kteří si také nepřejí prodloužení jejího provozu, uvedla ČTK.

Podle organizátorů se na místě sešlo čtyřista až pět set lidí, řady protestujících rozšíli účastníci letošního Klimakempu. Akci monitoruje policejní vrtulník.

Někteří z účastníků na sobě mají ochranné protichemické obleky, mnozí si přinesli transparenty s nápisy jako "Zatykače na Tykače" nebo "Uhlí, ropa, plyn - patří do dějin," o vlídnou atmosféru se starají bubeníci. Průvod se kvůli technickým potížím lehce zdržel, ktrátce před tři čtvrtě na dvanáct se vydává na pochod směrem k elektrárně ve Chvaleticích. V průvodu jede alegorický vůz s loutkou a heslem "Chvaletice ničí plíce".

Protestů se účastní nejen lidé z celé České republiky, přijeli i odpůrci z Maďarska, Rakouska či Německa.

Průvod v dobré náladě pokračoval za doprovodu hudby až na státovku na Chvaletice, kde se o jich bezpečnost starala policie.

Na místě jsou přítomné hlídky policejních těžkooděnců, policie celou akci jistí i zpoza plotu elektrárny.

Průvod dorazil k elektrárně přibližně po půl jedné, davem se opět nese skandování hesla "Zatykače na Tykače" (pozn. Pavel Tykač je vlastníkem Sev.en Energy Group, která chvaletickou elektrárnu provozuje.

Protest probíhá poklidně, aktivitům byly otevřeny brány elektrárny a kolem jedné hodiny odpolední se přesunuli na parkoviště. Podle hlasů zúčastěných jsou uhelné elektrárny zastaralým zdrojem energie, který je nešetrný k životnímu prostředí. I z tohoto důvodu je podpora špatně.

Zúčastněným se nelíbí také fakt, že zisky z chvaletické elektrárny nekončí ve státním rozpočtu, ale jdou přímo do kapes miliardářů, kteří ani nemají sídlo v České republice.

Slečna Eva přijela protestující podpořit až z Ostravy. "S popílkem u nás máme více než bohaté zkušenosti. I proto snahu místních chápu a přijela jsem je podpořit," uvedla. "Uhlí by mělo zůstat pod zemí, pro uhelné elektrárny není na této planetě místo," dodala.

Některým protestujícím přímo na místě vadí přelétavající vrtulník. "To je ze strany policie snad špatný vtip. Nebude rozumět proslovům," nechali se někteří slyšet.

Protestu se účastní i starosta obce Veltruby Jiří Hůla. Obec proti udělení výjimky protestovala a celou záležitost Hůla přirovnal k STK u automobilů: "To je jako byste jeli na STK a žádali o výjimku proto, že vaše auto nesplňuje emisní limity a vy s tím odmítáte cokoliv dělat." Obec si rozhodně nenechá aktuální situaci líbit a vůči rozhodnutí Pardubického kraje se určitě odvolá, uvedl starosta Veltrub. "Nevidíte to, necítíte to, ale umřete dříve," uvedl ke zvýšením emisím rtuti, které bude moci elektrárna i nadále vypouštět do ovzduší.

V proslovech zúčastněných zaznělo i to, že Česká republika takovýmto konáním odmítá plnit mezinárodní Pařížskou dohodu o klimatu.

"Elektrárny produkují tolik oxidu uhličitého, že je to jako by na hlavě každého z nás stáli dva sloni," poukázala jedna z vystupujících.

Další si položil otázku, která se týkala přímo Chvaletic: "Potřebujeme zrovna tuto elektrárnu, když se stejně energie zde vyrobená vyváží?" Lidé odpovídají potleskem, protest samotný je naprosto klidný.

Protest před elektrárnou byl ukončen přibližně po dvou hodinách, poté se účastníci poklidně vydali do Chvaletic. "Protesty proběhly bez incidentů, na místě jsme byli přítomni, ale pouze monitorovali situaci," uvedla Policie ČR.

Po cestě zpátky část lidí v malířských overalech obsadila hlavní vstup do hnědouhelné elektrárny Chvaletice, kde nyní zamýšlejí zůstat. Protestují tak proti laxnímu přístupu státu ke snižování skleníkových emisí. Požadují co nejrychlejší uzavření elektrárny Chvaletice a konec těžby a spalování uhlí, které je u nás hlavní příčinou stále se zhoršující klimatické krize. V happeningu chtějí před branami elektrárny vydržet až do neděle.

Mluvčí holdingu Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová protestům a blokádě nerozumí. "Elektrarna ve Chvaleticich aktualne prochazi rozsahlou ekologizaci za 7miliard korun, navic v uplynulych tydnech zachranila od blackoutu rozsahle uzemi v Pardubickem i Stredoceskem kraji. Neni nam tedy uplne jasne, proc aktiviste protestuji prave tady."

Pardubický kraj v tomto týdnu vyhověl žádosti elektrárny Chvaletice o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Úřad ale stanovil omezující podmínky. Ekologická organizace Greenpeace oznámila, že se proti rozhodnutí odvolá k ministerstvu životního prostředí.

Aktivisté avizují až do neděle další protesty, jejichž formu neupřesnili. Nazývají je akcemi nenásilné občanské neposlušnosti. Loni někteří účastníci Klimakempu vnikli do lomu Bílina, připomněla ČTK.