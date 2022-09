Senátorské volby na Orlicku se zřejmě stanou raritou v celé republice. Ačkoliv volby do Senátu veřejnost příliš netáhnou, je téměř jisté, že vítěz vzejde hned z prvního kola. Do hry totiž z původních třech kandidátů vstupují pouze dva. Někdejší pedagog a současný místostarosta České Třebové Josef Jan Kopecký (ODS) se v polovině srpna vzdal kandidatury poté, co sedl za volant opilý.