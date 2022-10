Jeho konkurentem byl technolog Stanislav Ešner, kterého do Senátu nominovalo hnutí ANO. Fiala jej však minulý týden s 65,66 procenty drtivě porazil. Třetím kandidátem byl původně Josef Jan Kopecký (ODS). Někdejší pedagog a současný místostarosta se ale v polovině srpna vzdal kandidatury poté, co sedl za volant opilý. „Udělal jsem naprostou hloupost a sedl si za volant po požití několika piv. Neboural jsem, nikoho jsem neohrozil. I tak je to neomluvitelné,“ napsal ve svém vyjádření.

Vzhledem k množství propadlých hlasů je ale pravděpodobné, že se k řadě voličů tato informace nedostala a Kopeckému lidé hodili svůj hlas, který ale propadl. Volební komise totiž za platné uznala 89 procent hlasů, to je nejméně z celé republiky. Celá situace byla o to víc matoucí, že voliči dostali od komise všechny tři kandidátní listiny, které obyvatelům napříč celým okresem přišly i do poštovní schránky. „Kandidatury jsem se vzdal až po losování čísel. Podle zákona musí být sada úplná,“ uvedl Kopecký s tím, že pokud lidé přece jen zvolili jeho, hlas se stal neplatným. To se nakonec zřejmě skutečně stalo.

Volební účast

K urnám se letos dostavilo přes 40 tisíc lidí, volební účast se tak zastavila na 44,5 procentech. Před šesti lety, kdy se volby na Orlickoústecko konaly naposledy, v prvním kole odvolilo 36 tisíc voličů. Do druhého kola tehdy postoupil Jan Lipavský a končící senátor Petr Šilar (KDU-ČSL), který tento post zastával od roku 2010.

Na svého senátora tak čekali pouze obyvatelé Pardubicka, kteří v druhém kole volili mezi primátorem Martinem Charvátem a senátorkou Miluší Horskou (KDU-ČSL). Vítězem se stala obhájkyně postu Miluše Horská.

