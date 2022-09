Drtivé vítězství – tak by se dal popsat boj do Senátu na Orlickoústecku, který absolutně ovládl starosta Letohradu (SproK a KDU-ČSL) Petr Fiala. Pro něho hlasovalo více než 22 tisíc lidí. „Hotovo bude opravdu, až se vše sečte, ale vypadá to, že je vše na dobré cestě,“ řekl patnáct minut po šesté hodině odpolední Fiala.