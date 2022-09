Takže starostování se budete věnovat jeden den v týdnu?

To vůbec ne. Neříkám tím, že práce neuvolněného starosty mi zabere pouze jeden den v týdnu, ale chci, aby lidé měli jistotu v tom, kdy tu pro ně budu k dispozici.

Petr Fiala - nový senátor za KDU-ČSL.Zdroj: Deník/Karolína VelšováDo Senátu jste nominantem uskupení Společně pro kraj a KDU-ČSL, stejně jako váš předchůdce Petr Šilar. Navážete na jeho práci?

To je těžké. Petr je svérázný muž, já chci také zůstat svůj. Střídání času ale řešit nebudu, i když z něho nadšený nejsem (usmívá se). Spíše se zaměřím na otázku dostupného bydlení. Chci řešit peníze na opravy a modernizace krajských silnic. Jsem totiž přesvědčený, že od počátku vzniku krajů to nebylo správně nastaveno.

To je tedy problematika, které se chcete v Senátu věnovat?

Ano. A chci být také členem výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Váš jmenovec je premiérem. Měl jste se jménem Petr Fiala během kampaně nějaké problémy?

To bych snad ani neřekl. Dál od Letohradu, třeba na Vysokomýtsku, jsem se setkal s tím, že lidi reagovali, když na tričku viděli nápis „zkušený starosta Petr Fiala do Senátu“. Někteří přemýšleli, proč by premiér měl jít do Senátu, někdo ale byl vůči mně odmítavý. Je to obraz naší společnosti, která je dlouhodobě, a nutno říci, že často zbytečně, rozdělená.

Více času teď budete trávit v Praze. Nebude vám Letohrad chybět?

Letohrad je moje srdcovka. V Praze budu, jen když to bude pracovně nutné, rozhodně se tam nebudu schovávat. Odpracuji, co bude potřeba nejen v Senátu, ale i na ministerstvech a samosprávách, ale když budu moct, budu v Letohradě.

