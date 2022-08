K události mělo dojít na konci minulého týdne. „Udělal jsem naprostou hloupost a sedl si za volant po požití několika piv. Bylo to na krátkou vzdálenost, v noci na prázdné ulici. Neboural jsem, nikoho jsem neohrozil. I tak je to neomluvitelné,“ napsal ve svém vyjádření.

Kdyby se prý nevzdal kandidatury, ohrozil by nejen důvěryhodnost svou, ale také celé ODS. „Strana mi dala důvěru, čehož si moc vážím. My jsme strana, kde platí presumpce viny. Ne proto, že je nařizována, ale protože je to morální vlastnost každého jedince,“ uvedl Kopecký.

Covid je biologická zbraň, tvrdil. Teď chce do Senátu. S ním i průvodčí a herec

Někdejší pedagog a také ředitel základní školy opustil školství v roce 2021, aby se naplno věnoval kariéře politika. „Celý svůj život jsem hrdý na to, že protistrany nemohou vytáhnout nějaká kompromitující fakta, protože neexistují. Pokud se mi v minulosti něco nepodařilo, je to věc známá a veřejná,“ dodal Kopecký a poděkoval dosavadním příznivcům za důvěru.

Na pozici místostarosty Josef Jan Kopecký zůstane. "Do voleb zbývá 44 dní, takže ve funkci po tuto dobu zůstanu," řekl ve čtvrtek odpoledne.

Zůstali jen dva kandidáti

Orlickoústecku tak zůstanou pouze dva kandidáti do Senátu. Prvním z nich je Petr Fiala (KDU-ČSL). Dlouholetý regionální politik už od roku 2006 zastává funkci starosty města Letohrad. Jeho kariéra však odstartovala u Českých drah. „Začal jsem jako průvodčí, pak jako vlakvedoucí mezinárodních rychlíků a vedoucí komandující,“ uvedl na webových stránkách Fiala, který kandiduje do Senátu za lidovce.

Druhým kandidátem je Stanislav Ešner za hnutí ANO. Zviditelnil se v roce 2020, když na facebookovém profilu sdílel kontroverzní názor o tom, že pandemie nemoci covid-19 je biologická zbraň namířená proti Číně. Další Ešnerem sdílený příspěvek doporučoval, jak se proti koronaviru bránit. „Metoda prevence je udržet váš krk vlhký, nenechat ho na chvíli suchý. Nezachovejte tedy žízeň, protože jakmile je membrána v krku suchá, napadne vaše tělo do deseti minut,“ varovalo krkolomnou češtinou psané oznámení.

Obhajovat se letos nechystá Petr Šilar, člen KDU-ČSL, který zastával senátorský post už od roku 2010.

Senátní volby se budou konat v 27 obvodech spolu s volbami do zastupitelstev obcí 23. a 24. září, o týden později se bude hlasovat v druhém kole.