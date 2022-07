Kandidátky do Senátu byly uzavřeny v úterý 19. července. Za okres Ústí nad Orlicí se o senátorské křeslo chystají bojovat tři politici.

Do třetice uspěje?

Stanislav Ešner - kandidát ANO do Senátu na Orlickoústecku.Zdroj: archivMezi nimi například Stanislav Ešner za ANO, který je už dlouholetým členem Babišova hnutí. V roce 2013 Ešner neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny. O tři roky později se pokoušel dostat do krajského zastupitelstva, ani tehdy však neuspěl.

Stanislav Ešner je spíše méně známou osobností krajské buňky ANO. Zviditelnil se však v roce 2020, když na facebookovém profilu sdílel kontroverzní názor o tom, že pandemie nemoci covid-19 je biologická zbraň namířená proti Číně. Další Ešnerem sdílený příspěvek doporučoval, jak se proti koronaviru bránit.

„Metoda prevence je udržet váš krk vlhký, nenechat ho na chvíli suchý. Nezachovejte tedy žízeň, protože jakmile je membrána v krku suchá, napadne vaše tělo do deseti minut,“ varovalo krkolomnou češtinou psané oznámení.

Ešner Deníku svou kandidaturu potvrdil. „Můj předvolební program se právě chystá,“ vysvětlil.

Dlouholetý starosta

Petr Fiala - kandidát KDU-ČSL do Senátu na Orlickoústecku.Zdroj: archivLidovce pak v senátních volbách na Orlickoústecku zastupuje starosta Letohradu Petr Fiala. Dlouholetý regionální politik, který už od roku 2006 zastává funkci starosty města. Jeho kariéra však začala u Českých drah. „Začal jsem jako průvodčí, pak jako vlakvedoucí mezinárodních rychlíků a vedoucí komandující,“ uvedl na webových stránkách Fiala.

Pokud se stane senátorem, hodlá být nadstranický. „Věřím, že mé dosavadní zkušenosti a chuť do příštích výzev jsou dobrým základem pro další práci. Směrem k regionu jde především o službu předpokládající znalost životních podmínek a pochopení potřeb zdejších lidí. Tam, kde to bude možné, chci být tou pověstnou pomocnou rukou,“ dodal ke své kandidatuře.

Fiala má i podporu koalice 3PK – Společně pro Pardubický kraj, v jejímž čele je hejtman Martin Netolický.

Učitel a divadelník

Josef Jan Kopecký - kandidát za ODS do Senátu na Orlickoústecku.Zdroj: archivV barvách ODS chce do Senátu Josef Jan Kopecký, dnešní místostarosta České Třebové, někdejší pedagog a také ředitel základní školy, který české školství definitivně opustil v roce 2021, aby se naplno věnoval kariéře politika. Ve volném čase se Kopecký věnuje ochotnickému divadlu.

„Mám energii a díky dlouhodobé práci v komunální politice vím, co je třeba udělat. Nabízím pracovitost, věcnost, slušnost,“ vzkázal na sociálních sítích svým voličům Kopecký.

Šilar končí

Petr Šilar.Zdroj: archiv Obhajovat se letos naopak nechystá Petr Šilar, člen KDU-ČSL, který zastával senátorský post už od roku 2010.

Senátní volby se obvykle potýkají s poměrně nízkou volební účastí. Nejvíce voličů přišlo k volbám na Orlickoústecku v prvním kole senátních voleb v roce 1998, a to více než 50 procent. Naopak nejmenší účast byla v druhém kole v roce 2016. Tedy svůj hlas odevzdalo pouze 14,96 procenta voličů. Senátní volby se budou konat v 27 obvodech spolu s volbami do zastupitelstev obcí 23. a 24. září, o týden později se bude hlasovat v druhém kole.