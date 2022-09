Ve vedení obcí je i pár výjimek, mezi nimi například Ilona Severová, současná starostka obce Lukavice u Žamberka. Ta je hlavou obce už pěknou řádku let. Do komunální politiky se na začátku 90. let dostala díky tomu, že se vždy zajímala o věci veřejné a byla činná v celé řadě organizací.